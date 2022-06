Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: pittige eieren met rijst en bosui (in 5 minuten klaar)

Zet je timer maar vast, want deze pittige eieren met rijst zijn écht in 5 minuten klaar. De shortcut zit ‘m in het feit dat je kant-en-klare gestoomde witte rijst uit de supermarkt gebruikt. Is dat lui? Nee, slim.

En daarmee zijn die pittige eieren niet alleen ideaal als lunch, maar ook voor het voeden van hangry huisgenoten. Of voor van die dagen dat je het amper kan opbrengen om te koken.

Dit heb je nodig:

2 stengels bosui

1 eetlepel chili-olie

2 eieren

125 gram gestoomde witte rijst

1 eetlepel sojasaus

2 eetlepels water

1/4 theelepel suiker

Snijd de stengels bosui in stukjes van 3 centimeter en halveer ze door de lengte.

Verwarm de gestoomde rijst volgens de verpakking.

Verhit de chili-olie op medium vuur en maak twee spiegeleitjes van de eieren.

Schep de warme rijst in een kom en schik de spiegeleitjes er bovenop.

Bak de bosuitjes in dezelfde pan. Voeg de sojasaus, het water en de suiker toe en laat 30 seconden zachtjes pruttelen. Schenk dit over de eieren en druppel er nog wat extra chili-olie bovenop. Serveer de pittige eieren onmiddellijk. Klaar!