Culy Homemade: Oreo crème brûlée

Zelfs als je tot de nok toe vol zit, heb je altijd nog wel ruimte voor crème brûlée. Dit zalige Franse dessert is onweerstaanbaar door het krokante suikerlaagje dat je kapotslaat met je lepel. Niks goddelijkers dan dat toch? O, jawel: Oreo crème brûlée…

Om dit recept te maken, heb je ramekins (potjes van porselein) nodig. Die kun je vinden in bijna in elke winkel die bakspullen heeft en soms zelfs in de supermarkt. Ook heb je geduld nodig: de potjes moeten na het bakken nog zo’n twee uur de koelkast in.

Dit heb je nodig:

960 ml ongeklopte slagroom

6 eidooiers

16 Oreo koekjes

2 theelepels vanille-extract

200 gram suiker

Aan de slag!

Verwarm de oven voor op 150 graden.

Scheid de koekjes van de romige vulling in aparte bakjes. Het is niet erg als de koekjes breken; we gaan ze straks toch nog kapot slaan!

Verwarm de room samen met de Oreo-vulling in een pannetje op middelhoog vuur. Roer met een garde tot de vulling is opgelost en het mengsel net tegen de kook aankomt. Haal de pan van het vuur af en roer het vanille-extract erdoor.

Laat dit staan terwijl je in een kom de eidooiers losklopt met de helft van de suiker (100 gram). Schenk hier daarna rustig het room-mengsel bij; liefst in vier keer, terwijl je goed door blijft kloppen met een garde. Zo laat je het ei wennen aan de warme room.

Zet de ramekins klaar in een braadslede en vul ze tot de rand met het mengsel.

Doe de Oreo-koekjes in een plastic zakje en rol ze tot kruim met een deegroller (of een wijnfles). Sprenkel een eetlepel kruim over elke ramekin. Vul dan de braadslede tot de helft met kokend water en zet de braadslede met de ramekins 45 minuten in de oven.

Zet de crème brûlée daarna nog twee uur in de koelkast om af te koelen.

Wanneer de crème brûlées genoeg zijn opgesteven, strooi je twee theelepels suiker over elk bakje. Schud even met de bakjes om de suiker gelijkmatig uit te spreiden. Brand de suiker met een gasbrander tot -ie gekarameliseerd is.

Geen gasbrander in huis? Zet de ramekins dan kort onder de grill van je oven tot de suiker is gesmolten.