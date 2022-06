Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: makkelijke misokip uit de oven met rijst en gebakken ei

Miso is in de afgelopen jaren van dat mysterieuze goedje uit de toko uitgegroeid tot vaste waarde in de koelkast. Logisch: het is een makkelijke smaakmaker die gerechten in één klap een onwijze boost geeft. Kijk maar naar dit makkelijke doordeweekse maaltje van misokip uit de oven. Terwijl de kip in de oven gaart, kun jij de rijst koken en de eieren bakken.

Wat je nog meer met dat bakje miso kunt doen? Nou, wat dacht je van een miso cheesecake, een stamppotje met miso, of spruitjes met miso?

Wat heet: we maakten er zelfs een keer een compleet weekmenu mee.

Dit heb je nodig:

Voor de misokip:

4 kippendijen

3 eetlepels witte miso

3 eetlepels sojasaus

4 eetlepels mirin

1 eetlepel rijstazijn

2 eetlepels bruine suiker

1 eetlepel sesamolie

Voor erbij:

4 eieren

200 gram rijst

4 lente-uien, in ringetjes

1 komkommer, in plakjes

Handje verse koriander, fijngehakt (optioneel)

Chili-olie (optioneel)

Makkelijke misokip

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Begin met de marinade. Meng in een ruime kom de miso, sojasaus, mirin, rijstwijn, bruine suiker en sesamolie. Voeg de kippendijen toe aan de kom en bedek ze met de marinade. Zet opzij tot gebruik.

Was de rijst tot er helder water vanaf komt, doe ‘m in een pan met 350 ml water en breng aan de kook. Laat de rijst 10 minuten koken, zet dan het vuur uit en leg een deksel op de pan. Laat de rijst zo nog een minuut of 15 stomen.

Leg ondertussen de kippendijen in een braadslede en lepel de marinade uit de kom eroverheen. Bak ze in 15 tot 20 minuten gaar en goudbruin in de oven. Snijd ze daarna in reepjes.

Verhit een scheutje olie in een koekenpan en bak de eieren gaar.

Pak er vier diepe borden of kommen bij. Verdeel de rijst over de borden en leg de kip erbij. Schep de gebakken eieren op de rijst. Maak de borden af met de gehakte bosui, wat plakjes komkommer en eventueel wat koriander en een schepje chili-olie.