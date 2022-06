Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: makkelijk appelkruimeldessert uit de oven

Wil je een keer indruk maken, maak dan een grote schaal van dit dessert. Zo simpel, maar zó lekker! Dit appelkruimeldessert is een variatie op een Amerikaans dessert en wordt gemaakt van appel (maar het kan ook met ander fruit), bedekt met een laag boterige kruimels. Een nogal rommelig dessert, maar dat zijn vaak nou juist de lekkerste.

Je zou dit appelkruimeltoetje ook wel een ontlede appeltaart kunnen noemen. De appels worden namelijk bedekt met kruimels, die in de oven smelten en een laagje rond de appels vormen, bijna als een rommelige taart. De kruimels op de bovenkant bakken lekker krokant. Daarmee heeft het ook wel wat weg van een appelcrumble, met het verschil dat hier geen havermout doorheen gaat. Stiekem nóg lekkerder, vinden wij.

Die bol (vanille-)ijs erop maakt ‘m helemaal af, eventueel kun je ook kiezen voor wat lobbig geklopte slagroom. Of allebei, why not?

Dit heb je nodig:

4 grote appels (wij gebruikten Jonagold)

Het sap van 1/2 citroen

2 theelepels koekkruiden (of kaneel)

150 gram koude roomboter, in blokjes

150 gram donkerbruine basterdsuiker

170 gram bloem

Snufje zout

IJs voor erbij (optioneel)

Ook nodig:

Ovenschaal, ingevet met een beetje boter

Appelkruimeldessert

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Schil de appels, verwijder de klokhuizen en snijd elke appel in ongeveer acht parten. Hussel ze in de bakvorm door elkaar met het citroensap en de koekkruiden.

Doe de koude blokjes boter, bloem, een snuf zout en de donkerbruine basterdsuiker samen in een kom. Werk de boter met je vingertoppen door de bloem en suiker heen, tot je mooie kruimels overhoudt.

Verdeel de kruimeltopping goed over de appels heen. Zet de schaal in de voorverwarmde oven en bak in ongeveer een uur gaar. De appels mogen mooi zacht zijn, maar hebben als het goed is nog hun vorm behouden.

Wordt ‘ie te bruin? Dek dan af met aluminiumfolie.

Schep het appelkruimeldessert op gebaksbordjes en top af met een bolletje koud (vanille)ijs. Hemels!