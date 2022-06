Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: lunch wraps met kip, kimchi en frisse yoghurtdressing

In Nederland zijn we dol op lunch wraps – sla Google er maar eens op na en de recepten rollen over je scherm. Snappen we overigens wel, want je kunt zo’n wrap volstoppen met lekkere, gezonde ingrediënten, gehuld in een troostrijke wikkel die zo lekker weg hapt. Wij bedachten een Koreaans geïnspireerde versie met kip(filet), kimchi en een frisse yoghurtdressing. Nét een beetje anders dan anders.

Deze lunch wraps met kip zijn ook heel lekker als je de yoghurt vervangt door roomkaas of mayonaise, maar met yoghurt houd je ‘t net wat gezonder.

De gebakken uitjes kun je ook weglaten, maar wij vinden ze nou net die lekkere crunch toevoegen.

Dit heb je nodig:

2 (volkoren) wraps

Paar plakjes kipfilet (beleg)

3 eetlepels kimchi

100 gram dikke Griekse yoghurt

Snufje knoflookpoeder

Snufje uienpoeder

Mespuntje cayennepeper

Peper & zout

Handje gehakte verse bieslook + extra

Kant-en-klare gebakken uitjes (of zelfgemaakt)

Lunch wraps met kip en kimchi

Roer in een kom de yoghurt met het knoflookpoeder, uienpoeder, cayennepeper en wat bieslook door elkaar. Hak een eetlepel van de kimchi fijn en roer het door de saus. Breng op smaak met zout en peper.

Verwarm de wraps even kort in een droge koekenpan, aan beide kanten.

Besmeer de wraps met de yoghurtsaus. Beleg met plakjes kipfilet. Verdeel de rest van de kimchi eroverheen en maak af met de gebakken uitjes.

Rol de wraps op en verorber ze met smaak.