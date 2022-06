Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: lente nasi goreng met groene asperges en doperwten

Deze lente nasi goreng met doperwten en asperges is typisch zo’n maaltje waarmee je op krachten komt. In de basisversie is die al heel erg lekker; met de toppings zet je ‘m helemaal naar je eigen hand. Wij kozen bijvoorbeeld voor kroepoek, een eitje en een lepeltje sambal en dat kunnen we van harte aanbevelen.

Nasi goreng is altijd het lekkerst met een restje rijst van de vorige dag. Heb je dat niet? Zorg dan in ieder geval dat je de gekookte rijst voldoende laat afkoelen voor je ermee aan de slag gaat. Zo krijg je die begeerlijke, fluffy rijstkorrels en dat maakt deze lente nasi goreng natuurlijk het allerlekkerst.

Dit heb je nodig:

450 gram langkorrelige rijst

400 gram groene asperges, in stukjes

250 gram doperwten, ontdooid

2 eetlepels vissaus

2 eetlepels ketjap manis

Sap van 1 limoen

Scheut plantaardige olie

Voor de boemboe:

2 sjalotjes, grof gesneden

4 teentjes knoflook, grof gesneden

2 rode chilipepers, grof gesneden

2 duimen gember, geschild en grof gesneden

Handje limoenblaadjes, in stukjes

Voor de toppings:

3 lente-uien, in dunne ringen

Optioneel: 4 gebakken eitjes

Optioneel: Madame Jeanette sambal

Optioneel: (vegetarische) kroepoek

Lente nasi goreng

Kook de rijst volgens de verpakking en laat afkoelen, liefst een dag van tevoren.

Maak een boemboe van de sjalot, knoflook, pepers, gember en limoenblaadjes door alles te vijzelen (of gebruik je keukenmachine) tot een pasta.

Verhit een flinke laag olie in een wok en fruit daarin de boemboe aan tot de aroma’s vrijkomen.

Roer er de vissaus doorheen (laat ‘m weg voor een vega versie). Roerbak hierin de groene asperges tot ze knapperig zijn. Voeg de rijst in drie delen toe en roer goed tot alles knapperig is. Voeg de doperwten, het limoensap en de ketjap manis toe en roer goed.

Proef, breng op smaak met zout en peper en schep de nasi in borden. Maak af met bosui, limoen en toppings naar keuze.