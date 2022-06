Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: kibbeling met een Japans tintje

Kibbeling wordt dan wel meestal geassocieerd met zo’n bakje op de markt, wij vinden het minstens even lekker als onderdeel van een avondmaal. In dit recept geven we de oerhollandse snack een Japans tintje. Dat zit ‘m in een sticky sausje op basis van sojasaus en sake en – hoe kan het ook anders – furikake on top.

En aangezien je die kibbeling kant- en klaar koopt, heb je aan dit gerecht amper 15 minuten werk. Handig voor doordeweeks dus, en volgens ons ook erg populair bij kinderen.

Dit heb je nodig:

Flinke scheut arachideolie

1 komkommer, zaadlijsten verwijderd en in halvemaantjes

Flinke scheut rijstazijn

1 Spaanse peper, fijngesneden

1 teentje knoflook, geperst

1 sjalotje, gesnipperd

300 gram kibbeling (ongekruid)

3 eetlepels sojasaus

3 eetlepels mirin (Japanse rijstwijn)

3 eetlepels sake

1 eetlepel suiker

Furikake

Groene sesamzaadjes (of gebruik gewone)

Srirachamayo

Kibbeling met een Japans tintje

Kook de rijst volgens de verpakking.

Doe de stukjes komkommer in een bakje en schenk er rijstazijn bij tot ze net onder staan. Zet in de koelkast.

Verhit een flinke scheut olie in een braadpan of hapjespan en fruit de Spaanse peper, de knoflook en de sjalotjes ongeveer 2 minuten.

Roer de sojasaus met de mirin, sake en suiker in een kommetje.

Voeg de kibbeling en het sojasausmengsel toe aan de pan en schep voorzichtig om.

Bak de kibbeling in 5 minuten krokant. Serveer met de rijst, de ingelegde komkommer en maak af met furikake, sesamzaadjes en srirachamayo.