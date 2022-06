Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: bloody mary gazpacho

Deze bloody mary gazpacho verenigt twee van onze favorieten: die geweldige brunchcocktail aan de ene kant, aan de andere kant de frisse zomersoep. Ofwel: een heerlijke variant op de klassieker!

Hoewel er maar een klein beetje wodka ingaat, krijgt de alcohol hier – in tegenstelling tot bij warme gerechten – niet de kans om te verdampen. Dat maakt dat deze bloody mary gazpacho helaas niet kidsproof is. De wodka weglaten kan natuurlijk altijd, al gaat de link met de cocktail dan wel weer een beetje verloren…

Dit heb je nodig:

1 rode paprika, zaadlijsten verwijderd en in blokjes

500 gram rijpe tomaten, in kwartjes en de harde steel verwijderd

1/2 komkommer, geschild en in blokjes

1 teentje knoflook, gehakt

3 eetlepels wijnazijn

2 eetlepels extra vierge olijfolie

1/2 theelepel suiker

Zout & peper

75 ml wodka

2 theelepels tabasco

2 eetlepels Worcestershiresaus

Voor erop:

Olijfolie

1/2 citroen, in schijfjes

Zwarte peper

Optioneel: bleekselderij

Bloody mary gazpacho

Blend de paprika in de blender tot een pasta. Voeg alle andere ingrediënten toe en mix tot een gladde gazpacho. Proef en kruid af met zout, peper en suiker (naar smaak). Giet in een schaal, dek af en laat minstens een uurtje koud worden in de koelkast.

Serveer de bloody mary gazpacho in kommen en maak af met een paar druppels olijfolie, een schijfje citroen en gemalen zwarte peper. Een stengel bleekselderij staat leuk qua presentatie.