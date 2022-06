Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: het beste recept voor pindakoeken

Deze pindakoeken zijn heerlijk bros, de perfecte combinatie tussen zoet en hartig en barsten van de pindasmaak. Het kost je even wat stappen, maar je maakt er meteen een aardig stapeltje koeken mee.

Gedreven door trek in van die brosse pindakoeken, stuitten we op een recept van culinair schrijver Rick Martinez. ‘De beste pindakoeken’, zo beloofde hij. Daar was nogal wat om te doen. Was zijn recept niet onnodig complex, vroegen mensen zich af in de openbare reacties. Je kunt namelijk ook pindakoeken maken zonder pinda’s (met alleen pindakaas), zonder daarvoor eerst bruine boter te hoeven maken en zo zijn er nog wel wat dingen die je kunt laten. De Culy-redactie testte het zelf en ontdekte dat dit toch écht het beste recept voor pindakoeken is.

Dit heb je nodig:

60 gram geroosterde, gezouten pinda’s van goede kwaliteit

90 gram ongezouten boter

95 gram bloem

1/4 theelepel zout

1/2 theelepel bakpoeder

1/4 theelepel baking soda

1 ei + 1 eidooier, losgeklopt

150 gram kristalsuiker

100 gram lichtbruine basterdsuiker + extra

1 pot gladde pindakaas van 450 gram, liefst zonder toevoegingen

Zeezoutvlokken

Recept voor pindakoeken

Maak eerst de bruine boter. Smelt de boter daarvoor in een steelpannetje op medium vuur en roer. Je zult de boter zien schuimen, het schuim zien afnemen en vervolgens kleine bruine deeltjes zien ontstaan op de bodem van de pan. Blijf doorroeren tot de boter lekker nootachtig ruikt (naar koekjes!) en een mooie bruine kleur heeft (soms moet je de pan even kantelen om de kleur goed te kunnen zien). Giet de boter meteen over in een hittebestendige kom en laat afkoelen, liefst tot kamertemperatuur.

Verwarm de oven voor op 175 graden. Leg de pinda’s op een bakplaat en rooster ze in 6 tot 8 minuten goudbruin en geurig. Dit is de moeite waard, geloof ons. Hak ze daarna grof en zet opzij.

Doe het ei, de eidooier, de kristalsuiker en 100 gram lichtbruine basterdsuiker in de grote kom van een mixer met een garde. Laat twee minuten op hoog volume kloppen.

Meng ondertussen in een andere kom de droge ingrediënten met een vork door elkaar: bloem, zout, bakpoeder en baking soda.

Zet de mixer nu op een lage stand en voeg de droge ingrediënten beetje bij beetje toe, tot alles is opgenomen. Laat daarna nog een minuut kloppen op hoog volume.

Voeg dan ook de pindakaas, de gehakte pinda’s en de bruine boter toe. Meng nog een halve minuut door elkaar. Check even of je deeg een mooie, niet te slappe consistentie heeft (je wil een gewoon koekjesdeeg). Is het te zacht, dan kan het zijn dat je bruine boter nog te vloeibaar was. Laat het deeg dan gewoon een minuut of 10 rusten op kamertemperatuur, tot het iets steviger is.

Verdeel het deeg daarna met twee eetlepels in 20 hoopjes over een bakplaat of bord die in de koelkast past. Maak hoopjes grootte van twee eetlepels. Duw ze iets plat en maak met een vork kruislings afdrukken in de koekjes. Dek af met plasticfolie en laat een uur opstijven in de koelkast.

Verwarm de oven voor op 190 graden. Verdeel de koekjes over een bakplaat (als je dat nog niet had gedaan). Bestrooi ze met nog wat basterdsuiker en wat zeezoutvlokken. Bak ze in 12 tot 15 minuten, tot ze goudbruin zijn en knapperige randjes hebben.Laat de pindakoeken afkoelen en bewaar ze in een afgesloten pot.