Culy Homemade: amaretto sour-ijs met kersen

De amaretto sour is één van onze cocktails, vooral bij warm weer. Met dat in gedachten besloten onze collega’s van Culy amaretto sour-ijs te maken. De basis is citroensorbet, waar een lekkere scheut amaretto doorheen gaat. En tot slot een cherry on top.

Zelf ijs maken is leuk én makkelijk, zeker met een ijsmachine. Die heb je voor dit recept dan ook wel nodig. Wij gebruikten de Magimix Gelato Expert, maar in principe is elke ijsmachine geschikt.

Dit heb je nodig:

200 ml citroensap (ongeveer 5 citroenen)

De schil van 1 citroen

250 gram fijne kristalsuiker

450 ml water

2 scheuten amaretto, naar smaak

Kersen, ter garnering

Zo maak je amaretto sour-ijs

Begin 2 tot 3 uur van tevoren. Zet een pannetje op het vuur met daarin de suiker, water en citroenschil. Laat aan de kook komen en daarna 2 minuten koken tot een suikersiroop.

Laat de siroop afkoelen en roer er daarna het citroensap doorheen. Zet het mengsel daarna 2 tot 3 uur afkoelen in de koelkast.

Haal het uit de koelkast, verwijder de citroenschillen en voeg twee flinke scheuten amaretto toe.

Giet het mengsel daarna in de ijsmachine en laat draaien tot het klaar is, ongeveer een half uurtje. Serveer je amaretto sour ijs in een kommetje of glaasje, met een kers erbovenop.