Croque Signore: een Croque Monsieur met een Italiaans tintje

Wat is er lekkerder dan een tosti? Wij weten het antwoord: een tosti die is gegratineerd met een romige bèchamelsaus. Oftewel een Croque Monsieur. Doorgaans belegd met Gruyère en ham, maar wij vonden het tijd voor een verfrissende Italiaanse versie. Benvenuto Croque Signore!

Klassiekers heten klassiekers met een reden, maar voor een lekkere twist zijn we altijd wel in. Het was Antoni Porowski – die leuke kok uit de Netflix-serie Queer Eye – die ons op het idee bracht voor een croque monsieur belegd met mortadella en andere Italiaanse lekkernijen.

Het principe is simpel: je belegt een boterham als ware het een (Italiaanse) tosti. Het verschil is dat we er een lekkere béchamelsaus bij maken (waarvan je de pollepel wil aflikken). Eenmaal belegd laten we het broodje bakken in de oven. Voor een decadente lunch óf een simpel avondmaal.

Dit heb je nodig:

Voor de béchamel:

4 eetlepels ongezouten boter

30 gram bloem

350 ml volle melk

1 eetlepel Dijon mosterd

Snufje zout & zwarte peper

Voor de Croque Signore:

8 dikke plakken brood (bijv. zuurdesem)

170 gram Mortadella

225 gram Parmezaanse kaas, geraspt (of naar smaak)

4 ingelegde groene pepertjes uit een pot, in stukjes

Handje verse basilicum

Verwarm de oven voor op 220 graden.

Maak de béchamel. Smelt de boter in een sauspan op middelhoog vuur. Voeg de bloem toe en roer met een garde tot alle klontjes eruit zijn. Laat de bloem even ‘garen’ onder voortdurend roeren, gedurende drie minuten (het ruikt dan een beetje naar koekjes).

Voeg de melk langzaam toe en blijf roeren tot je een gladde saus hebt. Breng aan de kook en laat de saus 4 à 5 minuten koken en indikken, terwijl je regelmatig roert (het kan aanbranden, dus blijf erbij). Haal de pan van het vuur en roer de mosterd, zout en peper erdoorheen.

Nu kunnen we de croques gaan beleggen. Pak er twee sneetjes brood bij en besmeer ze allebei met ongeveer een eetlepel béchamelsaus. Verdeel over één snee brood een of twee plakjes mortadella en bestrooi met de geraspte kaas. Leg daarna ook de pepertjes en wat blaadjes basilicum op het brood.

Leg de andere plak brood er nu bovenop, met de bèchamelkant naar beneden. Smeer nog wat bèchamel op de bovenkant van het brood en bestrooi met nog wat kaas en peper. Doe dit met alle croques en leg ze dan op een bakplaat.

Bak ze in de voorverwarmde oven gedurende 12 tot 15 minuten, tot de bovenkant goudbruin is, met borrelende saus.