Culy Homemade: Thaise pad krapow met tempehgehakt

Lifehack: door tempeh in stukjes te hakken en op smaak te brengen maak je makkelijk je eigen vegetarische gehakt. Wij geven het hier een rol in een vega pad krapow, dat toffe Thaise rijstgerecht. En zo heb je in een mum van tijd een vullend maaltje op tafel, voor de lunch of als diner.

En wil je nou helemaal geen dierlijke ingrediënten in deze kom stoppen, dan kun je het eitje altijd vervangen door extra groenten. Wat geblancheerde paksoi bijvoorbeeld, of geroosterde rode paprika. Kan allemaal! Zolang je dat verslavende tempehgehakt maar niet overslaat, want dat is heerlijk.

Dit heb je nodig:

4 eetlepels plantaardige olie

3 Thaise rode pepers, fijngehakt

3 sjalotten, in dunne ringen

5 tenen knoflook, in dunne plakjes

500 gram tempeh

2 eetlepels suiker

3 eetlepels sojasaus

100 ml groentebouillon

1 bos Thaise basilicum

Voor erbij:

400 gram gekookte rijst

4 gebakken eitjes

1 limoen, in partjes

Pad krapow met tempehgehakt

Hak de tempeh fijn tot kruim, zodat het ongeveer de textuur van rul gehakt heeft.

Laat een wok goed heet worden, voeg de olie toe en doe als deze heet is de chilipepers, sjalot en knoflook in de pan. Bak 1 tot 2 minuten tot alles zacht is en goudbruin, kijk uit dat het niet verbrandt.

Voeg het tempehgehakt toe en bak dit in een paar minuten rul. Merk je dat de stukjes tempeh toch nog wat te groot zijn, zet dan een pureestamper in om ze kleiner te maken.

Voeg de suiker en de sojasaus toe en bak nog een minuut door. Blus hierna de pan af met de groentebouillon. Wacht tot het vocht wat is verdampt. Als het goed is gaat dit vrij snel omdat je wok heel heet is.

Voeg de Thaise basilicum toe en roer door het tempehgehakt heen tot deze is geslonken. Serveer het tempehgehakt op wat gekookte rijst. Serveer met een limoentje en eventueel wat gebakken eitjes.