Culy Homemade: rabarber meringue pie in een glaasje (‘n fantastisch toetje)

Rabarber meringue pie is een toffe variant op de klassieke lemon meringue pie. Wij maken ‘t onszelf bovendien extra makkelijk door de ingrediënten niet als taart, maar in een glaasje te serveren. Dat dat een fantastisch toetje oplevert, hoeven we je toch niet uit te leggen?

Voor het eiwit hebben we een gasbrander gebruikt. Dat is niet heel duur en hiermee kun je naast eiwit ook heel goed crème brûlée karamelliseren. Zelfs voor hartige ingrediënten zoals vis, groenten of vlees is ‘t een handige gadget. Heb je zo’n brander dus nog niet in huis, overweeg het dan eens. Wij vinden het zijn investering helemaal waard.

Tip: maak ruim van tevoren de rabarber curd. Trek hiervoor minstens een paar uur uit, dan kan de curd goed opstijven.

🍋 (Nog) sneller klaar zijn? Je kunt dit toetje natuurlijk ook maken met kant-en-klare curd, die je in de winkel koopt (denk aan lemon curd). Goedgecurd verkoopt hele leuke varianten.

Dit heb je nodig:

8 eetlepels rabarber curd

4 eiwitten

2 eetlepels poedersuiker

6 boterkoekjes (bijv. roomboter spritsen) (+ extra)

Ook nodig:

Rabarber meringue pie in een glaasje

Lepel telkens 2 flinke eetlepels (of genoeg om de bodem te vullen) van de rabarber curd in een glas. Maal de koekjes fijn tot kruim en lepel dit over de rabarber curd.

Klop de eiwitten stijf met een handmixer. Voeg de suiker beetje bij beetje toe en blijf kloppen totdat je een glimmend mengsel hebt.

Spatel de meringue bovenop de koekjeslaag in de glaasjes. Gebruik de bolle kant van een eetlepel om er een swirl in te tekenen.

Neem je gasbrander erbij en karamelliseer de meringue totdat deze bruin begint te worden. Schik er eventueel nog een extra koekje in en serveer onmiddellijk.