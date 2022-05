Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: de beste (en makkelijkste!) pindakaasnoodles ooit

Pindakaasnoodles! Van het idee alleen al worden onze collega’s van Culy een dolgelukkig mens. En met dit recept heb je meteen de beste en makkelijkste versie ooit te pakken. Maar wel weer ontzettend lekker natuurlijk.

Deze pindakaasnoodles kun je makkelijk naar je eigen hand zetten. Kleed ze bijvoorbeeld aan met wat gestoomde broccoli, of paksoi. Of hak wat babymais fijn en voeg die toe aan de toppings. Zet je je mond graag in de fik? Voeg gerust extra chili toe aan de saus.

Wij holden trouwens naar de toko voor van die lekkere platte, brede, witte noodles. Die zijn briljant vinden we, al helemaal in dit recept, maar uiteraard kun je ook andere soorten noodles gebruiken.

Dit heb je nodig:

200 gram noodles

3 eetlepels pindakaas

1 eetlepel sesamzaadjes

1 eetlepel zwarte azijn (toko, of vervang eventueel door rijstazijn)

3 eetlepels sojasaus

1/2 eetlepels suiker

1/2 eetlepels chili olie

2 teentjes knoflook, geperst

Voor de afwerking:

2 stengels bosui, in ringetjes

2 eetlepels pinda’s, gehakt

(Crispy) chili olie

Pindakaasnoodles

Doe de pindakaas samen met de sesamzaadjes, de zwarte azijn, sojasaus, suiker, knoflook en chiliolie in een kom. Mix met een garde tot een gladde saus.

Kook de noodles volgens de verpakking. Vul 1/4 van een kop met het kookwater en voeg dit toe aan de mengkom. Roer nogmaals. Giet de noodles af en voeg ze toe aan de mengkom. Mix alles door elkaar.

Schep de pindakaasnoodles in kommen en maak af met de toppings: pinda’s, bosui en wat chili-olie.