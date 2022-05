Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: makkelijke pasta met zongedroogde tomaten en garnalen

Deze pasta met zongedroogde tomaten en garnalen kent een superkorte ingrediëntenlijst. Dat komt omdat de tomaatjes al heel veel smaak hebben van zichzelf, waardoor je kunt besparen op de andere ingrediënten. En daarmee is dit gerecht ook nog ‘ns in amper een kwartiertje klaar. Klinkt te goed om waar te zijn? Is het niet.

Wij kiezen hier trouwens voor semi zongedroogde tomaten, die vinden we ‘t allerlekkerst. Kun je die nou niet vinden of moet je voorraadkast leeg, dan kun je natuurlijk ook gewone zongedroogde tomaten inzetten. Kies in alle geval wel die op olie, die speelt namelijk een belangrijke rol in deze romige pastasaus.

Dit heb je nodig:

400 gram semi zongedroogde tomaatjes

200 ml mascarpone

6 tenen knoflook, in ragfijne plakjes

Olijfolie

200 gram gepelde garnalen

400 gram linguine

Optioneel:

Scheutje witte wijn

Verse basilicum

Pasta met zongedroogde tomaten en garnalen

Breng een pan met ruim gezouten water aan de kook en kook de pasta al dente (check even de verpakking). Zout je pastawater echt alsof je ‘t meent en proef of het naar de zee smaakt. Dit is van belang: het pastawater speelt later nog een cruciale rol in je saus.

Hou een handje zongedroogde tomaten apart voor de garnering. Doe verder de volledige inhoud van de bakjes zongedroogde tomaatjes samen met de mascarpone in de blender en mix tot een dikke, gladde saus.

Verhit een flinke scheut olijfolie op medium vuur en bak de plakjes knoflook tot ze heel zachtjes goudbruin kleuren. Breng op smaak met een flinke snuf zout en peper. Voeg er daarna de garnalen aan toe en bak tot deze gaar zijn.

Schenk de saus bij de pan en roer alles door elkaar. Vul een soeplepel met pastawater en schenk dit bij de pan. Roer goed met een garde. Als je de behoefte voelt om een scheutje witte wijn toe te voegen: doen. Heb je het gevoel dat de saus nog te dik is, dan kun je eventueel nog wat extra pastawater toevoegen.

Giet de pasta af en roer deze door de saus.

Schep de pasta met zongedroogde tomaten op borden en maak af met de apart gelegde tomaatjes en eventueel wat verse blaadjes basilicum.