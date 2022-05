Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: makkelijke appeltaart van de bakplaat met gezouten karamel

Wat het probleem ook is, appeltaart is áltijd het antwoord. Al helemaal als die appeltaart ook nog ‘ns belachelijk makkelijk te maken is en geserveerd wordt met een royale portie gezouten karamelsaus. Schotel deze makkelijke appeltaart van de bakplaat aan je vrienden voor en je wint onmiddellijk aan populariteit.

Deze makkelijke appeltaart kun je maken in een grote ovenschaal of op een bakplaat met opstaande rand. Hoe dan ook is ‘t een behoorlijk foolproof recept. Ben je niet zo’n kei in bakken, dan lukt het met dit recept ongetwijfeld tóch.

Dit heb je nodig:

Voor 1 grote cake:

254 gram bloem

1 theelepel gemalen kaneel

1/2 theelepel baking soda

1/4 theelepel zout

200 gram kristalsuiker

200 gram lichtbruine suiker

227 gram ongezouten boter

236 gram water

230 ml karnemelk

2 grote eieren

1 theelepel vanille extract

200 gram appels, geschild en in stukjes

Voor het glazuur:

113 gram ongezouten boter

60 ml melk

375 gram poedersuiker, gezeefd

1/2 theelepel vanille extract

80 gram karamelsaus

Snuf zeezout

Makkelijke appeltaart van de bakplaat met gezouten karamel

Verwarm de oven voor tot 200 graden. Vet een grote ovenschaal (van ongeveer 25 x 38 cm) in met boter.

Neem er een grote mengkom bij en doe daarin de bloem, kaneel, baking soda, zout, de kristalsuiker en de lichtbruine suiker. Zet apart.

Verwarm een steelpan op medium vuur en verwarm de boter en het water tot de boter begint te smelten. Kookt het mengsel? Haal onmiddellijk van het vuur en roer met een spatel door de inhoud van de mengkom. Laat een paar minuten afkoelen en voeg de karnemelk, eieren en vanille toe. Spatel er tot slot voorzichtig de stukjes appel door.

Stort dit deeg uit in de beboterde ovenschaal en strijk uit met een spatel. Bak 25 minuten in de voorverwarmde oven.

Test met een prikker of er nog deeg aanhangt. Zo ja, zet dan nog wat langer in de oven tot je prikker er zonder deeg uitkomt. Laat minstens 20 minuten afkoelen.

Maak ondertussen het glazuur. Doe daarvoor de boter en de melk in een steelpannetje en verwarm lichtjes tot de boter is gesmolten. Roer er nu de poedersuiker door, tot alles goed gemengd is. Voeg de vanille en de karamelsaus toe tot alles gecombineerd is. Is het glazuur te dun? Voeg dan nog wat poedersuiker toe. Proef en voeg naar smaak een snuf zeezout toe.

Stort het glazuur uit over de cake en spreid het gelijkmatig uit. Laat 15 minuten stollen voor je de taart aansnijdt en serveert.

