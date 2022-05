Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: kipburger met wodkasaus

Ken je de pasta alla Vodka van onze collega’s van Culy nog? Een briljant recept, al zeggen we het zelf. Al kun je het principe van die lekkere saus natuurlijk nog veel verder doortrekken dan dat. En da’s precies wat we hier doen, met deze kipburger met wodkasaus. Of dat comfort food is? Nou en of.

De wodka geeft de tomatensaus een diepe, interessante smaak. Dat dat érg lekker is bij deze kipburger met frisse ijsbergsla, hoeven we je vast niet meer te vertellen.

Dit heb je nodig:

2 hamburgerbroodjes

2 handjes ijsbergsla

2 eetlepels mayonaise (of aïoli)

Augurkschijven

Gebakken uitjes

Voor de wodkasaus:

Klont boter

1 sjalotje, fijngesnipperd

3 teentjes knoflook, geperst

2 eetlepels tomatenpuree

1 theelepel oregano

1/2 theelepel zout

1/2 theelepel zwarte peper

2 eetlepels wodka

1 eetlepel rijstazijn

1/2 dl water

2 eetlepels room

50 gram geraspte parmezaan

Voor de kip:

2 plakken kipfilet

1 1/2 dl room

1 theelepel gerookte paprika

1/2 theelepel chiliflakes

Zout & peper

2 teentjes knoflook, geperst

1 duimlengte gember, geraspt

Kipburger met wodkasaus

Doe alle ingrediënten voor de kip in een mengkom en laat een halfuur (of langer) marineren.

Maak ondertussen de wodkasaus. Verhit daarvoor een klont boter op medium vuur en bak er de knoflook en sjalot in aan tot de knoflook goudbruin is en de sjalot glazig. Voeg de tomatenpuree, oregano, zout en peper toe en roer goed. Doe er vervolgens de wodka, rijstazijn en het water bij en laat inkoken tot een mooie, gladde saus. Voeg er tot slot de room en de parmezaan aan toe en roer alles door elkaar. Haal van het vuur.

Neem er een droge koekenpan bij en toast de helften van de broodjes tot ze een goudbruin kleurtje hebben. Haal uit de pan.

Verhit een flinke scheut plantaardige olie in dezelfde pan en bak de gemarineerde kip tot deze een mooi knapperig laagje heeft. Laat uitleggen op een vel keukenpapier.

Besmeer de hamburgerbroodjes met een lepel mayonaise en bedek met een flink hand ijsbergsla. Leg de kip erop en lepel er wat van de wodkasaus over.

Maak de kipburger af met een laagje augurken en gefrituurde uitjes en maak kennis met je nieuwe favoriet.