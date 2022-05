Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: makkelijke kip piri piri schotel met gebakken aardappeltjes en sla

Voor deze kip piri piri schotel mag je gewoon lekker alles op één grote schaal serveren: een simpele salade, goddelijke gebakken aardappeltjes en kippendijen in een spicy marinade. Een makkelijk en snel recept – en daar houden we van!

Het belangrijkste aan dit gerecht is natuurlijk de marinade, de piri pirisaus. Die maak je heel makkelijk in de blender of keukenmachine. Even laten draaien en klaar ben je. Gebruik Thaise bird’s eye chilies (rawit). Ben je niet zo’n fan van heel spicy, gebruik dan één pepertje voor een milde versie.

Door de aardappels onder de kippendijen te roosteren, vallen alle sappen van de kip en de marinade op de gebakken aardappeltjes. En dat maakt ze extra lekker.

Dit heb je nodig:

2 kippendijen

500 gram aardappels

1 kropje baby romainesla (little gem)

1 citroen

2 takjes rozemarijn

Olijfolie

Peper & zout

Voor de piri piri saus:

1 oranje paprika

2 tot 4 rode Thaise bird’s eye chilies

60 ml appelciderazijn

4 tenen knoflook

1 eetlepel suiker

1 takje rozemarijn

Zo maak je deze kip piri piri schotel

Verwarm de oven voor op 250 graden.

Doe alle ingrediënten voor de piri piri saus in een blender of keukenmachine en maal ze tot een saus. Marineer de kippendijen in de helft van de saus en doe de andere helft in een steelpannetje. Laat de kip minstens 15 minuten op kamertemperatuur marineren in de saus.

Kook de aardappelen ondertussen in ongeveer 10 minuten in ruim, gezouten water tot ze zacht zijn. Giet ze af, laat ze kort droog stomen en stort ze dan in een braadslede. Steek er twee takjes rozemarijn tussen en hussel ze door elkaar met wat olijfolie. Zet het rooster erbovenop.

Haal de kippendijen uit de marinade (maar laat het gewoon op de kip zitten) en leg ze op het rooster. Zet de kip met de aardappels in de hete oven en laat in 15 minuten goudbruin bakken. Check af en toe even of de kip niet te donker kleurt en dek eventueel af met wat aluminiumfolie.

Keer de kippendijen na 15 minuten om en laat nog eens 15 minuten bakken.

Verwarm ondertussen de rest van de saus in het pannetje op laag vuur.

Doe de sla in een kom en knijp er het sap van een halve citroen boven uit. Snijd de andere helft van de citroen in partjes en zet opzij. Giet nog wat olijfolie over de sla, voeg royaal peper en zout toe en hussel met je handen door elkaar.

Verdeel de sla over een grote schaal. Schep de gebakken aardappeltjes erop en leg de kip piri piri daar weer bovenop. Steek de partjes citroen ertussen. Schep de warme saus in een kommetje en serveer die bij de kip piri piri schotel.