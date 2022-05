Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: gado gado met tempeh

Voor gado gado met tempeh bestaan er miljoenen recepten, maar op deze manier vinden onze collega’s van Culy ‘m het allerlekkerst. Dat wil zeggen: met een perfect gekookt eitje, flink wat knapperige groenten en een onmisbare schep sambal. Want die hitte, die schuwen we niet!

Als je weet dat gado gado ‘mix mix’ betekent, weet je dat dit recept ook wel wat speling toelaat. Verstop bijvoorbeeld een restje rijst in de kom, of voeg nog meer kleur toe met radijsjes. En ben je nou niet zo’n liefhebber van tempeh, dan kun die altijd vervangen door kip.

Dit heb je nodig:

200 gram aardappelen, gewassen en in hapklare stukjes

1/2 komkommer, de zaadlijsten verwijderd en in halve maantjes

1/2 spitskool, in dunne reepjes en eventueel kort geblancheerd

200 gram sperziebonen, in stukjes

2 eieren

Handje taugé

50 gram kroepoek (of een vega alternatief)

2 eetlepels gebakken uitjes

Sambal

Voor de tempeh:

200 gram tempeh, in hapklare stukjes

2 eetlepels sesamolie

1 eetlepel ketjap manis

Voor de saus:

1 theelepel tamarindepasta

1 kleine rode peper, in ringetjes

2 eetlepels pinda’s, geroosterd

1 eetlepel pindakaas

1/2 teentje knoflook

4 eetlepels kokosmelk

Sap van 1/2 limoen

Gado gado met tempeh

Breng een pan met gezouten water aan de kook en kook de aardappelen beetgaar. Giet af en hou de aardappelen apart. De pan kun je nu opnieuw gebruiken voor de eieren: kook ze daarin gedurende 7 minuten en spoel af onder koud stromend water. Pel ze en halveer ze.

Verhit een laagje plantaardige olie in een andere pan en bak de stukjes sperziebonen knapperig. Schep uit de pan en voeg 2 eetlepels sesamolie toe. Bak hierin de stukjes tempeh tot ze knapperig zijn en voeg er een theelepel sambal aan toe. Roer goed en hou op laag vuur warm.

Doe alle ingrediënten voor de saus in de blender. Proef en breng eventueel extra op smaak.

Verdeel alle ingrediënten over twee kommen en lepel er wat van de saus over. Lepel nog wat extra sambal over de gado gado met tempeh.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Culy.