Culy Homemade: fish ín (aardappel)chips met Japanse mayonaise

In het KRO-programma Binnenstebuiten zagen we chefkok Leon Mazairac een supermooi gerechtje maken met verse chips. Sindsdien kunnen we aan niets anders meer denken. Daarom: Culy’s versie van deze fish ín chips!

Jazeker, niet ‘and’ chips, maar in chips.

Fish in chips?!

Leon gebruikte de fantastische (en supergrote) aardappelchips van De Goey-Koot: een groentespeciaalzaak die al jaren een begrip is in Utrecht. De chips worden verkruimeld en als krokante topping voor een mooi stukje vis gebruikt. Om de chipshemel compleet te maken, serveert Leon de vis dan ook nog eens op een bedje van aardappelchips (een bedje waar we maar wat graag in zouden willen liggen).

Om het gerechtje iets meer body te geven, maken we er wat zoetzure komkommer bij. We zien nu geen enkel bezwaar meer om aardappelchips for dinner te eten…

Het originele recept van Leon vind je op de site van Binnenstebuiten.

Dit heb je nodig:

400 gram kabeljauw

450 gram chips

Het eiwit van 1 ei (de dooier kun je eventueel gebruiken voor zelfgemaakte mayonaise)

Zonnebloemolie

Kewpie mayonaise

Twee handjes gemengde verse kruiden (bijv. een mix van koriander, dille en bladpeterselie), grof gehakt

Shichimi togarashi of chilipoeder

Voor de zoetzure komkommersalade:

1 komkommer, in hele dunne plakjes

25 ml water

50 ml (rijst)azijn

1 eetlepel suiker

1 eetlepel sojasaus

1/4 theelepel zout

Fish ín chips

Begin met de zoetzure komkommer. Verwarm daarvoor alle ingrediënten zonder de komkommer in een steelpannetje tot de suiker is opgelost. Giet het mengsel over de komkommer in een bakje of pot, sluit af en zet minimaal 30 minuten koud.

Snijd de vis in vier gelijke stukken. Dep de vis droog met wat keukenpapier.

Klop het eiwit los in een schaaltje. Gebruik ongeveer 400 gram van de chips en verkruimel die met je handen tot een grof kruim; in grootte vergelijkbaar met bijvoorbeeld amandelschaafsel (maar het komt niet zo nauw). Meng de kruimels met het eiwit.

Haal de stukjes vis nu door het chipsmengsel. Druk het een beetje aan, zodat er in ieder geval op de bovenkant een mooi laagje zit.

Bak de vis in een koekenpan met een beetje zonnebloemolie op medium vuur zo’n vier minuten aan één kant. Draai de stukjes vis voorzichtig om zodat de crumble zoveel mogelijk blijft zitten (als er een beetje af valt, maakt dat niet uit) en bak ze nog eens vier minuten aan de andere kant.

Maak in een bakje of op een bord een bedje van de rest van de chips. Leg de gebakken vis erbovenop. Verdeel er wat van de mayonaise overheen, de shichimi togarashi en de verse kruiden. Leg de plakjes zoetzure komkommer aan de zijkant en serveer.