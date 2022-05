Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: empanadas met tonijn, aardappel en olijven (met chimichurri)

Klaar voor een borrel met een zuiders tintje? Zet dan deze empanadas met tonijn, aardappel en zwarte olijven op tafel. Samen met chimichurri leveren die de ideale borrelhappen op.

Moeilijk is dit recept trouwens niet: de vulling is een kwestie van alles bij elkaar mengen in een kom; het vouwen van de empanadas heb je zó onder de knie. Ter voorbereiding zou je bijvoorbeeld dit filmpje kunnen kijken, zodat je zeker weet dat je de juiste techniek te pakken hebt.

Dit heb je nodig:

10 vierkante bladerdeegvellen

1 eidooier, losgeklopt

Voor de vulling:

130 gram tonijn in olijfolie (uitlekgewicht)

1 teentje knoflook, geperst

1 grote aardappel, geschild en in blokjes

1/2 rode ui, fijngehakt

1 hardgekookt eitje, fijngehakt

25 gram zwarte olijven, fijngehakt

1 eetlepel crème fraîche

Snuf zout & peper

Voor de chimichurri:

50 ml olijfolie

1 eetlepel rode wijnazijn

Blaadjes van 5 takjes verse tijm

1 handje verse oregano

1 handje bladpeterselie

1 handje bieslook, fijngehakt

1 Spaanse peper, fijngehakt

1 theelepel mosterdpoeder

1 teentje knoflook

1/4 witte ui, heel fijn gesnipperd

Grof zeezout en versgemalen zwarte peper

Empanadas met tonijn, aardappel en olijven

Kook de aardappelblokjes in ruim gezouten water tot ze gaar zijn. Giet af en pureer. Doe de aardappelpuree in een mengkom en voeg ook de rest van de ingrediënten van de vulling toe. Roer goed.

Verwarm de oven alvast voor op 180 graden.

Het vouwen van de empanadas

Leg de velletjes bladerdeeg naast elkaar op een plaat of werkblad. Steek er met een koekjesvorm grote cirkels uit. Dit kan trouwens ook met een (martini)glas, waar je met een mesje omheen snijdt. Laat het stukje papier onder het deeg zitten als dat lukt; dan plakt het tenminste niet vast aan je werkblad.

Leg in elke cirkel twee tot drie theelepels van de vulling. Maak de bovenste rand van het deeg met behulp van je vingertoppen nat met wat water en vouw de empanada daarna dicht volgens de methode in dit filmpje. Duw ze zo strak mogelijk aan, zodat er in de oven geen vulling kan ontsnappen.

Schik de empanadas op een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrijk ze met de losgeklopte eidooier en prik er met een satéprikker een gaatje in, zodat er wat hete lucht uit kan ontsnappen in de oven.

Bak ze ongeveer 20 tot 25 minuten in de oven op 180 graden, tot ze goudbruin zijn.

Voor de chimichurri

Wanneer de empanadas met tonijn in de oven staan, heb je ruim de tijd voor de chimichurri.

Doe daarvoor alle droge ingrediënten, behalve de ui en de Spaanse peper, in een vijzel en meng tot een gladde massa. Doe er vervolgens beetje bij beetje de olie erbij. Doe daarna de azijn erbij en roer het goed door zodat er een gladde saus ontstaat. Op het einde voeg je de ui en de Spaanse peper toe en roer je alles nog eens goed door.

Serveer de empanadas met de chimichurri.