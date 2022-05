Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: cordon bleu 2.0 (met serranoham en manchego)

Zelf een cordon bleu maken is niet moeilijk. Het enige wat je hoeft te doen is een varkenslapje opensnijden en vullen met kaas en ham. Vervolgens paneren en garen en hop: je bent er al. In dit geval gaan we voor een versie met serranoham en manchego, zie het als een cordon bleu 2.0. En dat is lékker!

Uiteraard kun je de cordon bleu serveren bij alles wat je lekker vindt. Gebakken aardappeltjes bijvoorbeeld, of puree (lekker: eentje met veel knoflook!). En wil je er nog een groene salade bij maken? Dan kunnen we dit exemplaar met pastisvinaigrette warm aanbevelen.

Dit heb je nodig:

2 varkenslapjes

4 plakken serranoham

4 plakjes Manchego

1 ei, losgeklopt

25 gram bloem

25 gram panko

1/2 citroen, in partjes

1 eetlepel verse krulpeterselie

Grof zeezout

Mayonaise of aioli

Cordon bleu 2.0 (met serrano en manchego)

Verwarm de oven voor tot 180 graden.

Zet drie schaaltjes klaar: eentje met het losgeklopte ei, eentje met de bloem en eentje met de panko.

Leg de varkenslapjes op een snijplank en snijd ze met een scherp mes in tot een soort envelopje. Begin bij de vetrand. Snijd de lapjes niet helemaal door. Beleg een helft van de lapjes met de serranoham en de manchego en vouw ‘m dicht.

Haal de varkenslapjes achtereenvolgens door de bloem, het ei en de panko. Herhaal de laatste twee stappen eventueel als je van een extra knapperig jasje houdt.

Verhit een royale laag plantaardige olie en bak de cordon bleu aan in de olie tot de buitenkanten mooi goudbruin zijn.

Schep de cordon bleu in een ovenschaal (dit is niet nodig als je ze daarnet hebt gebakken in een ovenbestendige pan) en zet ze nog 5 tot 8 minuten in de warme oven.

Serveer de cordon bleu met de partjes verse citroen, wat grof zeezout verse krulpeterselie en met wat mayonaise of aïoli.