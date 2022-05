Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: burritos met limoenkip, kokos en sriracha

Burritos schrééuwen natuurlijk Mexico, maar de vulling voor de burritos in dit recept is Thais geïnspireerd. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de kokosmelk, limoen en pindasaus die we in de vulling stoppen.

En daarmee zijn deze burritos een nieuwe favoriet, met name als je op zoek bent naar een doordeweeks maaltje met verrassende smaken.

Dit heb je nodig:

Voor de saus:

200 ml smeuïge pindakaas

Sap van 1 limoen

1 1/2 eetlepel sriracha

2 eetlepels kokosmelk

1 eetlepel sojasaus

2 eetlepels koud water

Voor de burritos:

Sap van 2 limoenen

Plantaardige olie

400 ml kokosmelk

3 teentjes knoflook, geperst

1/4 theelepel gember, geraspt

Snuf suiker

Zout & peper

2 eetlepels verse peterselie, gehakt

1 eetlepel verse koriander, gehakt

200 gram basmatirijst

4 kipfilets

4 grote tortillas

Handje geraspte kaas

Sriracha

Burritos met limoenkip, kokos, limoen en sriracha

Neem er een mengkom bij en roer alle ingrediënten voor de saus tot een gladde massa.

Doe in een andere kom het sap van de 2 limoenen, een scheut plantaardige olie, de kokosmelk, knoflook, gember, snuf suiker en een flinke snuf zout en peper. Roer goed en leg de kip in dit mengsel zodat ‘ie kan marineren (in de koelkast). De voorgaande stappen kun je trouwens ook prima een dag van tevoren doen.

Kook de rijst wanneer de kip staat te marineren (volgens de verpakking).

Roer de peterselie en de koriander door de rijst. Ben je een korianderhater, gebruik dan dubbel zoveel peterselie (of omgekeerd).

Snijd de gemarineerde kip in reepjes en bak deze in een laagje olie op medium vuur – zo’n 5 à 6 minuten.

Verwarm de oven voor tot 200 graden.

Tijd om de burritos op te bouwen! Leg telkens een tortillavel op een snijplank en vul met 1/4 van de rijst, 1/4 van de kip en een flinke eetlepel van de saus. Rol op tot een burrito en schik de burritos met de opening naar beneden in een ovenschaal.

Bestrooi met een laagje geraspte kaas en eventueel wat extra sriracha (let op: pittig!).

Zet 5 à 10 minuten in de oven, tot de kaas mooi gesmolten is. Haal uit de oven en serveer met wat extra rijst en/of sriracha.