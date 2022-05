Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: zelf bubble tea (boba) maken

Boba, bubble tea of bubbelthee: we kunnen er niet meer omheen. Culy schreef in 2012 al over dit drankje, dat we wel de nationale drank van Taiwan kunnen noemen. Maar de afgelopen tijd schoten de bubbletheebars pas echt als Starbucksfilialen uit de grond. Bij het Amsterdamse Chun Café staat het bijvoorbeeld rijendik voor dit drankje en zelfs bij Xenos zijn er nu tapiocaparels (die we ‘boba’ noemen) te koop, waarmee je zelf bubble tea kunt maken.

Dat riep bij ons de vraag op: hoe doe je dat eigenlijk, zelf boba, oftewel bubble tea maken?

Daarvoor heb je tapiocaparels (gemaakt van cassave), thee, melk en siroop nodig. De tapiocaparels zelf smaken eigenlijk naar niks (al worden er online ook soorten verkocht die gevuld zijn met smaakjes als lychee of mango), daarom worden ze na het koken in een siroop gelegd. Voor een klassieke bubble tea is dat een siroop van bruine suiker. Die kun je zelf maken, maar wij gebruikten hier de lekkere siroop van Soof (in de smaak citroengras, peer, limoen & citroen) voor.

Tapiocaparels koken kan even een werkje zijn, dus als je daar helemaal geen zin in hebt, raden we je aan om voor de snelkokende variant te gaan (zie onder). Of ga lekker een kant-en-klare bubble tea halen bij een van de talloze bubbletheebars in Nederland.

Dit heb je nodig:

1 cup gedroogde tapioca parels

3 zakjes zwarte thee

500 ml melk (bijv. amandelmelk of gewone melk)

200 ml siroop (bijv. van Soof)

IJsblokjes

Ook nodig:

Rietje met een brede opening

Zelf bubble tea (boba) maken

Zet de thee: doe de theezakjes bij 400 ml gekookt water en laat even trekken (wij hebben 4 minuten aangehouden). Verwijder de theezakjes en laat de thee helemaal afkoelen in de koelkast.

Breng een grote pan met water aan de kook. Voeg de tapiocaparels toe en laat ze 15 minuten koken. Roer af en toe even door om te voorkomen dat ze aan elkaar gaan plakken. Zet daarna het vuur uit, leg een deksel op de pan en laat de parels nog 15 minuten afgedekt staan.

Spoel de parels daarna af onder koud water in een vergiet. Vergeet niet om er even met je vingers doorheen te gaan, dat gevoel is namelijk ontzéttend grappig.

🥤 Hoe lang moeten tapiocaparels koken? Hoe lang tapiocaparels precies moeten koken, hangt een beetje af van de grootte en soort. Er is bijvoorbeeld een snelkookvariant die je maar 5 minuten hoeft te koken, maar ook soorten die je 30 minuten of zelfs een uur laat koken. Dus check ook altijd even de verpakking en volg je intuïtie. Mochten de parels nog niet volledig transparant zijn (je ziet dan nog een witte kern), laat ze dan wat langer koken. Je kan ook altijd in een parel bijten om te checken of ‘ie gaar is. De parels horen een beetje chewy te zijn (denk aan de textuur van die winegum beertjes), maar geen hard binnenste meer te hebben.

Als de tapiocaparels gaar zijn, leg je ze in de siroop. Ook dit voorkomt plakken. Laat ze hierin 15 minuten staan.

Verdeel de tapioca daarna samen met wat van de siroop waar ze in liggen over twee grote glazen. Giet de thee erop en voeg wat ijsblokjes toe. Schenk als laatste de melk erop en klaar is je zelfgemaakte bubble tea.