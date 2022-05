Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: aspergesoep 2.0 (met garnalen, bruine boter en dille)

Mogen we je presenteren: aspergesoep 2.0! Want met Hollandse garnalen, bruine boter en dille geef je die klassieker een extra dosis luxe.

En daarmee doet deze aspergesoep precies wat ‘ie hoort te doen: alle eer doen aan het witte goud.

Dit heb je nodig:

500 gram witte asperges

Klont boter

1 grote witte ui, gesnipperd

2 teentjes knoflook, geperst

2 aardappels, geschild en in blokjes

1 laurierblaadje

1,25 liter visbouillon

Zout & peper

1 dl room

75 gram Hollandse garnalen

Handje dille, fijn gesneden

Voor de bruine boter:

30 gram ongezouten roomboter, in blokjes

Aspergesoep met garnalen, bruine boter en dille

Snijd het kontje van de asperges en schil ze met een dunschiller rondom rond. Snijd ze in stukken van ongeveer 3 cm.

Verhit een klont boter op medium vuur en stoof de ui de knoflook aan tot de uien glazig zijn. Voeg ook de aardappels en het laurierblaadje toe en laat even meebakken.

Schenk er de bouillon bij en laat pruttelen. Voeg de asperges toe zodra het water kookt.

Laat zo 30 minuten pruttelen. Maak intussen de bruine boter.

Doe de roomboter in een pannetje met dikke bodem en laat op medium vuur bruinen totdat het beurre noisette is. Blijf er bij staan en swirl de pan regelmatig rond zodat alles gelijkmatig smelt. Laat het niet verbranden; een mooie hazelnootbruine kleur en een heerlijke geur is wat je wil krijgen. Klaar? Haal van het vuur en zet apart.

🧈 Foolproof methode Wist je dat je ook beurre noisette kunt maken in de magnetron? Ook dit kun je toepassen bij deze aspergesoep.

Vis de laurierblaadjes uit de soep en mix de soep fijn met een staafmixer. Voeg de room en een flinke snuf peper en zout toe en roer door elkaar.

Schenk de aspergesoep in borden. Verdeel de garnaaltjes over de soep en lepel er wat van de bruine boter over. Maak de aspergesoep af met de fijn gesneden dille.