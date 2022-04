Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Het complete menu: het ontbijt op Koningsdag

Bezoek in aantocht of gewoon zin om uit te pakken voor één? Een menu samenstellen kan nog wel ‘s een uitdaging zijn. Aangezien de Culy-redactie erg enthousiast raakt van een etentje met thema, helpen we je op weg met een sfeerverhogend menu voor een diner, lunch of ontbijt. Deze keer zetten we alle gerechten om je Koningsdag vol energie en in (groot) gezelschap op te starten: het complete menu voor een ontbijt op Koningsdag. Of een brunch. Of lunch.

Niks geen voorgerecht of nagerecht: alles komt meteen op tafel, drank én eten tegelijk graag. Iedereen schuift immers aan wanneer ‘ie zin heeft.

Ideeën voor het ontbijt op Koningsdag

Zoet

Zijn het de suikers die je nodig hebt om de dag energiek te beginnen of is het gewoon omdat op een feestdag even alles geoorloofd is? Hoe dan ook, een koningsdagontbijt is niet compleet zonder een reeks zoete gerechten. Van poffertjes tot tompoucen: succes gegarandeerd. En die tompouce, die eet je zo trouwens.

Hartig

Zoet wisselen we het liefst om met hartig natuurlijk. En aangezien Koningsdag hét excuus is om een keertje op kleur te koken, gaan we voor oranje recepten tijdens het ontbijt. Van gemarineerde zalm tot wortelsnacks waar ook de kids blij van worden. Wij kunnen in ieder geval niet wachten.

Drankjes voor Koningsdag

Minstens zo belangrijk tijdens de start van een volwaardig ontbijt op Koningsdag: de drank. Voor velen met alcohol, maar toch handig om ook wat non-alcoholische kannen klaar te hebben staan. Uiteraard, geheel in stijl. En mocht de temperatuur dit jaar oplopen – ja graag – dan zijn oranje ijsjes sowieso een goed idee voor alle leeftijden.

Ook voor de rest van de dag op zoek naar (oranje) gerechten voor Koningsdag? Je vindt ze hier.

