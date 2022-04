Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: de ultieme kaasstengels (groter dan je hoofd)

Zelf kaasstengels maken: dikke kans dat je dat als kind al vaak hebt gedaan. Toch is niet elke kaasstengel een even groot succes, zelfs niet die van de bakker. Culy ging daarom op zoek naar het recept voor de ultieme kaasstengels. En die zijn toevallig gróót.

De ultieme kaasstengel is in ons boekje: groter dan je hoofd (want hij is altijd te snel op), bevat véél kaas (en dan niet alleen er bovenop, maar ook tussen het deeg), een snufje knoflook en in ieder geval roomboter bladerdeeg.

Om tot die geniale combinatie te komen, vonden we een beetje inspiratie bij broodbrood (die bakken ‘huge’ kaasstengels) en bij Rutger Bakt (onze bakheld). Verder beroepen wij ons op het gezegde: tel geen calorieën, tel je zegeningen.

Dit heb je nodig:

12 plakjes roomboter bladerdeeg

150 gram belegen geraspte kaas

1 flinke eetlepel gedroogde knoflookvlokken (uit zo’n molentje)

Handje sesamzaad (wit en zwart, of alleen wit)

1 grote of 2 kleine eidooiers, losgeklopt

Klein beetje bloem, voor je werkbank

De ultieme kaasstengels

Laat de plakjes bladerdeeg uit de vriezer 20 minuten ontdooien op het aanrecht. Leg dan drie vellen onder elkaar, met iets overlap. Druk ze op elkaar en druk de naden goed aan. Zo maak je als het ware vier lange stroken bladerdeeg. Laat nog 20 minuten ontdooien.

Meng ondertussen de geraspte kaas met de knoflook. Verwarm de oven voor op 200 graden.

Besmeer alle vier de stroken bladerdeeg met losgeklopte eidooier.

Bestrooi twee van de vier stroken met wat van de geraspte kaas en knoflook. Dek de kaas af met de twee andere stroken bladerdeeg en leg daarbij de ei-kant naar beneden, op de kaas.

Bestuif een deegroller met een beetje bloem. Rol van boven naar beneden over het deeg, om de stroken wat langer te maken. Ze mogen ongeveer 45 cm lang worden (houd er ook rekening mee dat ze nog op de bakplaat moeten passen – hetzij diagonaal).

Snijd de twee strengen deeg daarna met een pizzasnijder (of een scherp mes) elk in twee lange repen. Draai ze rond (voor dat bekende kaasstengel-uiterlijk) en leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat.

🧀 Baktip Gezien de lengte van de kaasstengels, moet je ze misschien in twee keer afbakken.

Bestrijk de kaasstengels met de rest van het ei en bestrooi met nog wat van de geraspte kaas. Strooi tot slot de sesamzaadjes eroverheen.

Bak de kaasstengels 12 tot 15 minuten op 200 graden. Zet de temperatuur van de oven daarna terug naar 180 graden en laat de kaasstengels in 3 tot 5 minuten goudbruin en knapperig bakken. Et voilà: de ultieme kaasstengels!

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Culy.