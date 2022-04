Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: sticky sambalfriet met limoenbladmayo

Vergeet loaded fries: sticky fries is wat we willen. Deze sticky sambalfriet is zó gemaakt en heerlijk met de zelfgemaakte limoenbladmayo. Dit recept is ook ideaal om een restje friet (bijvoorbeeld van je afhaalmaaltijd) een tweede leven te geven.

De Molukse oma van de vriend van Culy’s Nancy (volgt u het nog?) maakte altijd kentang belado (ook wel blado genoemd). Blado is een soort pittige boemboe, die je voor zo’n beetje alles kunt gebruiken van (gekookte of gebakken) aardappeltjes tot vlees. Kentang belado is bijvoorbeeld een bekend (bij)gerecht waarvoor krokante frietsticks (de bekende minichips) door deze boemboe worden gemengd.

Geïnspireerd door kentang belado bedachten we dat je ook heel goed sticky sambalfriet kunt maken met deze boemboe en een portie gebakken friet. Heerlijk bij een rijsttafel, maar in combinatie met de (simpele!) limoenbladmayo ook een hele fijne snack. Die mayo is sowieso onze nieuwe favoriete dipsaus.

Vooral lekker om te doen met een restje overgebleven friet, maar je kan er ook speciaal frites voor bakken natuurlijk. Let’s go!

Dit heb je nodig:

500 gram friet (liefst een restje)

2 sjalotten (of 1 grote ui), fijngehakt

1 flinke eetlepel sambal oelek

1 theelepel palmsuiker of bruine suiker

4 tenen knoflook, geperst

6 tot 8 limoenblaadjes

2 eetlepels zonnebloemolie

Voor de limoenbladmayonaise:

25 gram limoenblad

250 ml zonnebloemolie

1 ei

1 flinke theelepel Dijon mosterd

1 eetlepel limoensap (of azijn)

Snufje zout

Sticky sambalfriet met limoenmayo

Heb je geen restje frites in huis? Bak de frites dan eerst volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Maak ondertussen de limoenbladmayonaise. Stop daarvoor de limoenblaadjes samen met de olie in een blender en draai helemaal glad (het is oké als je nog stipjes van de limoenblaadjes ziet). Zeef het mengsel door een fijne zeef en doe de olie daarna in een hoge maatbeker samen met het ei, de mosterd, het limoensap en een snuf zout.

Zet de staafmixer in de maatbeker, zet ‘m aan en beweeg de staafmixer ongeveer 30 seconden rond in de maatbeker, tot je een volle, romige mayonaise hebt. Mocht de mayonaise gaan schiften, voeg dan een heel klein beetje lauwwarm water toe en mix opnieuw.

Verhit twee eetlepels olie in een wok of ruime koekenpan en fruit de ui op zacht vuur tot ‘ie glazig is. Doe de sambal, limoenblaadjes, knoflook en suiker erbij en roer alles door elkaar. Zet het vuur hoger en laat een minuutje samen bakken.

Schep de friet door de boemboe en laat ongeveer een minuut verwarmen, onder voortdurend omscheppen tot het mengsel mooi droog is en de frietjes lekker sticky ogen.

Serveer de sambalfriet met de limoenmayo. Lekker om zo als snack te eten, of als onderdeel van een rijsttafel te serveren.

Tip: de limoenblaadjes eet je niet op, maar ze staan wel leuk voor de presentatie. Verwijder ze eventueel voor het serveren of schuif ze gewoon opzij op je bord.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Culy.