Culy Homemade: steak taco’s met salsa macha

Wij zijn altijd wel in voor een tacofeestje, zéker als daar geurige maistortillas en een heerlijke salsa bij komen kijken. Dat treft: in dit recept combineren we ze allebei met steak, voor de lekkerste steak taco’s.

Onlangs doken wij in de wereld van salsa macha: zeg maar een Mexicaanse chili-olie met een knapperige textuur van pinda. Hartstikke leuk klusje om dat goddelijke goedje een keer zelf te maken. En heb je eenmaal zo’n pot zelfgemaakte salsa macha in de koelkast staan, dan kun je daar deze verrukkelijke steak taco’s mee maken.

👩‍🍳 Weinig tijd? Deze taco’s zijn supersnel klaar. Heb je geen tijd (gehad) om zelf salsa macha te maken, vervang die dan eventueel door een andere salsa of je favoriete hot sauce. Bijvoorbeeld die van Let’s Salsa.

Je kunt de steak ook altijd marineren als je dat lekker vindt. Wij vinden echter dat er zo veel lekkere smaakmakers op deze steak taco’s gaan, dat het vlees dat niet nodig heeft. Dat laten we liever puur.

Dit heb je nodig:

350 à 400 gram entrecôte, bavette, sukade of ander rundvlees (vraag ernaar bij je slager)

285 gram mais (uitlekgewicht)

Een stuk of 8 maistortillas (afhankelijk van de grootte)

Zure room of Griekse yoghurt, naar smaak

Ingelegde rode ui

Salsa macha, naar smaak

Klein bosje verse koriander, fijngehakt

1 limoen, in partjes (optioneel)

Olie

Zout & peper

Steak taco’s met salsa macha

Maak eerst de ingelegde rode ui als je dat nog niet had gedaan. Die moet zeker een uurtje staan, langer is altijd fijn. Geen zin in? Een rauwe, fijngesnipperde ui is ook altijd lekker. Of halve ringetjes rode ui.

Kies daarna een koekenpan uit die je voor alles kunt gebruiken. Bak in de droge koekenpan eerst de taco’s aan beide kanten voor 15 seconden (of tot ze beginnen op te bollen). Stapel ze op een bord en houd ze warm onder een schone theedoek.

Schroei daarna de mais in de koekenpan in een klein beetje olie. Schep in een bakje, breng op smaak met een beetje zout en houd indien gewenst warm.

Verhit weer wat olie in de koekenpan, op middelhoog vuur. Bestrooi de steak aan beide kanten met zout en peper. Schroei de steak in de hete koekenpan ongeveer 5 minuten per kant (voor een rosé binnenkant, oftewel medium-rare). Leg de steak daarna 5 minuten te rusten op een snijplank (eventueel onder een stukje aluminumfolie of bord om ‘m warm te houden). Snijd de steak daarna in reepjes.

Zet alle ingrediënten klaar in kommetjes voor een tacofeestje. Beleg de warme maistortillas met wat stukjes vlees, een lepeltje mais en wat zure room of yoghurt. Schep er wat salsa macha op, de ingelegde rode ui en wat fijngehakte koriander. Serveer de steak taco’s met de partjes limoen.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Culy.