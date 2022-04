Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: makkelijke halloumi nuggets uit de oven

Halloumi nuggets klinken op papier al als heerlijke happen: in werkelijkheid zijn ze misschien nog wel lekkerder. Extra leuk aan dit recept is bovendien dat je voor ‘n keer niet hoeft te frituren, de oven doet het werk. À la minute opdienen is de boodschap (je wil niet dat je halloumi de textuur van plastic krijgt), al kun je wel alles makkelijk van tevoren voorbereiden.

Op het moment dat de biertjes worden opengetrokken, hoef je dus alleen nog de halloumi nuggets af te bakken. Tien punten voor de organisatie! En voor de smaak natuurlijk, want hadden we al gezegd dat ze verrukkelijk zijn?

Dit heb je nodig:

2 grote eieren, geklutst

2 blokken halloumi (van ongeveer 225 gram) in dobbelsteentjes

125 gram panko

20 gram geraspte parmezaan

3 eetlepels sesamzaadjes

1/2 gerookte paprika

Zwarte peper

Extra vierge olijfolie

100 ml honing

Snuf rode chilivlokken

Halloumi nuggets uit de oven

Verwarm de oven voor tot 220 graden. Bedek een bakplaat met bakpapier.

Kluts de eieren in een mengkom, voeg de halloumi toe en roer goed zodat de halloumistukjes bedekt zijn met het ei.

Doe de panko met de parmezaan, sesamzaadjes, paprika en een beetje zwarte peper van de molen in een andere kom en roer door elkaar.

Haal nu de halloumistukjes één voor één uit de kom met het ei en rol ze door het panko-mengsel. Schik ze op de met bakpapier beklede bakplaat.

Sprenkel er nog wat olijfolie over en bak gedurende 12 minuten. Draai de hallouminuggets vervolgens stuk voor stuk om en bak nog eens 12 minuten, tot ze aan beide kanten mooi goudbruin zijn.

Maak ondertussen de hot honey door de honing te mengen met de rode chili in een kommetje. Proef en voeg naar smaak eventueel nog wat meer chili toe. Serveer de halloumi nuggets onmiddellijk.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Culy.