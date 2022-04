Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: gevulde bagels met een gebakken ei voor Pasen

Maak je deze gevulde bagels met een gebakken ei voor Pasen? Goed nieuws: daarmee heb je alle ingrediënten voor een geslaagde paasbrunch in één broodje gestopt. Met de gebakken eitjes (verstopt in de bagelgaten), bacon, kaas, tomaat, mayo en tuinkers kunnen we je niet garanderen dat je daarna nog trek hebt in paaseitjes; wél dat het een memorabele paasbrunch wordt.

Wil je de gevulde bagels met een gebakken ei liever vega houden? Vervang de bacon dan door avocado (op smaak gebracht met zout en peper). Ook gerookte zalm zou een optie kunnen zijn, als je niet van vlees houdt.

Dit heb je nodig:

2 bagels

4 eetlepels boter

4 eieren

6 plakjes bacon

2 plakjes kaas

2 theelepels mayonaise

Handje tuinkers

1 tomaat, in dunne plakjes

Gevulde bagels voor Pasen met ei, bacon en tuinkers

Verwarm de oven voor tot 170 graden. Heb je bagels gekocht die je nog moet afbakken, doe dat dan eerst.

Halveer de bagels en gebruik een aardappelmesje om alle bagelgaten groter uit te snijden. Je wil gaten met een diameter van ongeveer 4 cm.

Pak er een grote, ovenbestendige pan bij en laat de boter smelten. Als je geen pan hebt die groot genoeg is voor vier bagels, werk dan in twee batches. Voeg alle bagelhelften met de gesneden kant naar beneden toe aan de pan en toast ze goudbruin.

Draai de onderste helften van de bagels om met een tang en breek voorzichtig een eitje in alle gaatjes. Bak een minuut op het vuur.

Zet de pan dan in de warme oven en bak de gevulde bagels 8 tot 10 minuten, of tot de eieren mooi gestold zijn. Bak in de tussentijd de bacon knapperig en snijd de tomaat als je dat nog moet doen.

Beleg nu de onderste bagelhelften mayonaise, kaas, bacon, tuinkers en tomaat. Leg er de bovenste bagelhelft op en maak de bagels af met een snuf peper en zout.

