Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Culy Homemade: gehaktballen in rode wijnsaus met orzo en feta (in één pan)

Gehaktballen in rode wijnsaus met orzo en feta? Dat klinkt als de ideale ingrediënten voor je nieuwe favoriete eenpansgerecht. Daarmee is dit recept perfect om op efficiënte manier een hongerig stel mensen te voeden. Glas rode wijn erbij en genieten maar!

Dit recept doet een klein beetje denken aan deze ovenschotel van gehaktballen in tomatensaus (meatball bake). Aangezien Culy‘s fans dit recept massáál maakten, hebben ze een klein vermoeden dat ook deze gehaktballen in rode wijnsaus met orzo in de smaak zullen vallen. Of niet soms?

Dit heb je nodig:

300 gram orzo

100 gram feta, verkruimeld

Paar takjes rozemarijn

Voor de gehaktballen:

500 gram gehakt

Flinke teen knoflook, geperst

2 sjalotjes, heel fijn gehakt

Zout & peper

50 gram gemalen Parmezaanse kaas

30 gram broodkruim

1 ei

1 eetlepel plantaardige olie

1 eetlepel oregano

Snuf nootmuskaat

Voor de saus:

Olijfolie

1 sjalotje, fijngesnipperd

3 ansjovisfilets

800 gram San Marzano tomaten uit blik

3 dl rode wijn

Paar takjes verse rozemarijn

1 bouillonblokje

Zout & peper

Snuf suiker

Gehaktballen in rode wijnsaus met orzo en feta (in één pan)

Doe alle ingrediënten voor de gehaktballen in een kom en kneed goed door. Rol er 12 gehaktballen van (met ongeveer de grootte van een bitterbal) en schik ze op een bord. Verhit een klont boter in een grote pan op medium vuur en bak de gehaktballen aan tot ze gaar zijn.

Haal de gehaktballen uit de pan maar zet het vuur niet uit. Bak het sjalotje in dezelfde pan glazig in een plens olijfolie. Doe er de ansjovisfilets bij tot deze zijn opgelost. Voeg de volledige inhoud van de San Marzano blikken toe aan de pan. Spoel de blikken uit met de rode wijn en voeg ook deze toe. Schik er de takjes rozemarijn tussen, verkruimel een bouillonblokje boven de pan en roer goed. Breng op smaak met zout, peper en suiker.

Voeg de orzo toe aan de tomatensaus en zet een deksel op de pan. Kook gedurende 10 à 15 minuten en op laag vuur roer tussendoor goed. Droogt het geheel teveel uit? Voeg dan nog wat extra water toe.

Proef of de orzo gaar is. Zo niet, kook dan nog een beetje langer. Zo ja, schik dan de gehaktballen tussen de orzo en roer alles nog ‘ns door elkaar.

Haal de gehaktballen van het vuur en maak af met de verkruimelde feta.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Culy.