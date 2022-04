Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

21 x oranje gerechten voor Koningsdag (of met een oranje tintje)

Je hóéft natuurlijk niets te doen met Koningsdag. Maar van een beetje de slingers ophangen wordt het leven toch een stukje leuker. Dus als je dan toch moet eten, waarom dan niet één van deze oranje gerechten maken? Cheesy? Misschien. Maar cheesy is ook gewoon leuk.

Oranje cocktail voor Koningsdag

Een knaller van een oranje cocktail op basis van whisky en sinaasappelsap: daar kun je nog eens mee proosten!

> Naar recept: oranje cocktail voor Koningsdag

Oranje pizzaballetjes

We maakten deze oranje pizzaballetjes origineel voor het EK, maar ze zijn ook de ideale snack voor Koningsdag. Maak ze samen met je kinderen of nichtjes en neefjes.

> Naar recept: oranje pizzaballetjes

Eiersalade 2.0

De oranje zalmeitjes maken deze eiersalade 2.0 de perfecte borrelhap voor Koningsdag. Ze maken ‘m ook nog eens koninklijk luxe.

> Naar recept: eiersalade 2.0

Driekoningentaart

Deze galette des rois (Driekoningentaart) is eigenlijk een taart die alleen met Driekoningen wordt geserveerd. Wij vinden ‘m met dat kroontje van poedersuiker eigenlijk ook zeer gezellig voor Koningsdag.

> Naar recept: makkelijke Driekoningentaart (galette des rois)

Poffertjes met bier voor Koningsdag

Wat is een Koningsdag zonder poffertjes? Poffertjes zijn op zichzelf al een feestje, maar speciaal voor Koningsdag maakten we een recept voor poffertjes met bier. Daar gaan dan ook nog eens een lik salted caramel (want wat wordt er nu niet lekkerder van salted caramel?) en sinaasappelmarmelade bovenop.

> Naar recept: poffertjes met bier voor Koningsdag

Kapsalon met zoete aardappelfriet en kipshoarma

Een oranje kapsalon: leuker kunnen we het bijna niet maken, voor Koningsdag. Iets lichter en frisser dan je gebruikelijke kapsalon, met zoete aardappelfriet en kipshoarma.

> Naar recept: kapsalon met zoete aardappelfriet en kipshoarma

Kipburger in smashburger-stijl

Deze kipburger heeft een knaloranje mayonaise (met gochujang). Helemaal Willem. En zó lekker.

> Naar recept: kipburger in smashburger-stijl met gochujang-mayo

Hutspot met een Indische twist en pittig stoofvlees in ketjap

Deze hutspot heeft een Indische twist en dat komt we er santen (kokosroom) en kurkuma aan toevoegen. Een perfecte combi met pittig stoofvlees in ketjap. Geloof ons: zo’n lekker stamppotje at je niet eerder.

> Naar recept: hutspot met een Indische twist en pittig stoofvlees in ketjap

Zomers drankje met sinaasappelsap, oranjebloesem en chili

Wél zin in een feestelijk drankje, maar niet in de alcohol? Dit drankje met sinaasappelsap, oranjebloesem en chili is heerlijk verfrissend en zomers.

> Naar recept: zomers drankje met sinaasappelsap, oranjebloesem en chili

Pompoen met burrata en pesto van de barbecue

Waarom niet lekker de barbecue laten vlammen op Koningsdag? Dit gerecht van pompoen met burrata en pesto van de barbecue is lekker vega.

> Naar recept: pompoen met burrata en pesto van de barbecue

Snelle wortelsoep met munt en dukkah

Deze wortelsoep met munt en dukkah is niet alleen razend snel klaar; je wordt er ook nog eens blij van. Dat komt door die zonnige oranje kleur, maar vooral ook door de smaak.

> Naar recept: Culy Homemade: snelle wortelsoep met munt en dukkah

Wortels in knapperig filodeeg (gezonde snack!) van Jamie Oliver

Deze wortels in knapperig filodeeg zijn de gezonde snack van je dromen. Serveer ze op de borrelplank tussen de bitterballen en we durven te wedden dat ze sneller op gaan dan de goeie ouwe bitterbal.

> Naar recept: wortels in knapperig filodeeg (gezonde snack!) van Jamie Oliver

Pompoenpuree met buikspek en chimichurri

Deze combinatie is heerlijk hartig, een beetje zoet, een beetje spicy… en je wordt er vooral heel erg blij van.

> Naar recept: pompoenpuree met buikspek en chimichurri

Sticky sinaasappelkip

Een recept met de appeltjes van oranje: deze sticky sinaasappelkip heeft alles waar je trek van krijgt: een knapperig korstje, een kleverige saus en flink wat specerijen. Serveer ‘m met rijst en groene groente als paksoi of spinazie.

> Naar recept: sticky sinaasappelkip

Gegrilde wortels met pittige saus en Cotija van Alison Roman

Culinair geluk zit ‘m soms in hele simpele dingen, zoals in deze perfect gegrilde wortels van Alison Roman. Ze serveert ze in een pittige saus met Cotija (Mexicaanse kaas, eventueel te vervangen door ricotta of feta).

> Naar recept: gegrilde wortels met pittige saus en Cotija van Alison Roman

Zoete aardappelsoep met sherry en chorizo

Zelfs mensen die brommen dat soep geen avondeten is (die zijn er, we noemen geen namen…) gaan blij worden van deze zoete aardappelsoep met sherry en chorizo! Een gouden combinatie, die drie.

> Naar recept: zoete aardappelsoep met sherry en chorizo

Andijviestamppot met zoete aardappel en krokant chorizokruim

Stamppot andijvie, maar dan met een vrolijk zomers tintje. Dát is deze andijviestamppot met zoete aardappel en krokant chorizokruim. Dat kruim mag je rijkelijk over de stamppot heen laten dwarrelen, als ware het confetti.

> Naar recept: andijviestamppot met zoete aardappel en krokant chorizokruim

De beroemde Thaise krab omelet van Jay Fai

Jay Fai uit Bangkok runt een streetfood restaurantje in Thailand en werd in 2018 onderscheiden met een Michelinster. Hét gerecht waar mensen uren voor in de rij staan is de crab omelet. Als er een moment is om alles uit de kast te halen en dit feestelijke, tikkie decadente gerecht te maken dan is het wel op Koningsdag.

> Naar recept: de beroemde Thaise krab omelet van Jay Fai

Geschroeide steak en rode chimichurri (van Jamie!)

Jamie’s geschroeide steak met rode chimichurri, geplette zoete aardappel, gegrilde lente-uitjes & crispy bits is om je vingers bij op te eten (en lekker oranje!).

> Naar recept: geschroeide steak en rode chimichurri (van Jamie!)

En als toetje: simpele mango-fool met yoghurt en kardemom

Deze simpele mango-fool is zó klaar en wordt extra bijzonder door toevoeging van een beetje kardemom. Je bent een fool als je ‘m niet maakt!

> Naar recept: simpele mango-fool met yoghurt en kardemom

Stroopwafelbrownies

Niet oranje, wel op en top Hollands. Belachelijk lekker.

> Naar recept: stroopwafelbrownies

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Culy.