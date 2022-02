Culy Homemade: noodles met olie van lente-ui en sticky aubergine

Deze vegan noodles zijn om je bord bij af te likken. Dat komt door die geweldig aromatische olie van lente-ui (scallion oil) die we erbij maken. Klusje van niks en een echte (vegan!) smaakbom. We toppen ons bordje noodles af met sticky aubergine uit de wok.

Als je een potje scallion oil (olie van lente-ui en gember: niets meer of minder!) in je koelkast hebt, zit je nooit verlegen om een smaakmaker om gauw door wat gekookte noodles te husselen.

Ook lekker door (gebakken) rijst, bij dumplings, op congee: noem het maar op. Wij serveren onze portie noodles dit keer met sticky aubergine. Die is vliegensvlug klaar in de wok en doet qua smaak een beetje denken aan Japanse nasu dengaku (ook wel miso aubergine genoemd).

Dit heb je nodig:

300 gram noodles

2 aubergines, liefst de Chinese soort

4 eetlepels maizena

8 eetlepels mirin

4 eetlepels sojasaus

Stukje gember, geraspt

4 eetlepels zonnebloemolie

Zout

Sesamzaadjes

Chili-olie, naar smaak (voor erbij)

Voor de olie van lente-ui:

Stukje gember van ongeveer 7 cm, geschild en in grote stukken gehakt

1 à 2 bosjes lente-ui, in grote stukken

1 flinke theelepel zout

235 ml zonnebloemolie

Noodles met olie van lente-ui

Scallion oil

Maak eerst de olie van lente-ui. Hak daarvoor de stukjes gember helemaal fijn in een keukenmachine. Schep ze eruit en doe ze in een grote, hittebestendige kom.

Hak daarna de lente-ui helemaal fijn in de keukenmachine. Voeg toe aan de gember in de kom en roer er anderhalve theelepel zout doorheen (het mag echt flink op smaak!).

Verhit de olie in een pan tot rookpunt en giet de hete olie daarna voorzichtig op de gember en lente-ui in de kom. Pas op: het kan borrelen. Laat helemaal afkoelen. Giet de olie daarna in een pot en bewaar ‘m tot gebruik in de koelkast. De olie blijft in de koelkast zo’n 2 tot 3 weken goed.

Sticky aubergine

Snijd de aubergines in dikke repen, liefst zoveel mogelijk stukjes mét schil (dat voorkomt dat de aubergine zompig wordt in de wok).

Leg de aubergine op een laagje keukenpapier en bestrooi met ongeveer een theelepel zout om het vocht te onttrekken. Laat 15 minuten liggen en dep de aubergines daarna droog met wat keukenpapier.

Schep twee eetlepels maizena in een kom en haal de stukjes aubergine erdoorheen. Ze moeten met een dun laagje bedekt zijn (niet te dik).

Verhit twee eetlepels olie in een hapjespan of wok op middelhoog vuur. Bak de aubergines in 3 tot 4 minuten bruin aan één kant. Schep ze dan om, voeg eventueel meer van de olie toe en laat nog eens 3 minuten bakken.

Zet het vuur laag en voeg de mirin, sojasaus en gember toe. Laat even pruttelen tot de aubergines een mooi laagje saus hebben. Zet het vuur uit.

Opmaken

Kook ondertussen de noodles volgens de aanwijzingen op de verpakking. Giet ze af hussel ze met zoveel van de olie als je lekker vindt (wij gebruikten ongeveer de helft).

Schep de vegan noodles in kommen, schep de gesmoorde aubergine erop en bestrooi tot slot met wat sesamzaadjes. Lekker om te serveren met chili-olie.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Culy.