Culy Homemade: plaattaart met artisjok, ricotta en kappertjes

Een plaattaart met artisjok? Die hadden we nog niet. Geen idee waarom eigenlijk, want dit makkelijke gerecht valt wat ons betreft áltijd in de smaak. ‘s Winters bij guur weer op de bank, ‘s zomers als onderdeel van een zuiders feestmaal.

Het recept voor deze toffe plaattaart met artisjok vonden we bij de toffe food blogger Carolina Gelen. Carolina is echt een kei in knappe recepten bedenken met wat ze maar voorhanden heeft: exact wat ze met dit taartje ook weer bewijst.

Dit heb je nodig:

1 rol deeg (bijv. flammkuchendeeg)

1 ei, geklutst

Handje verse peterselie, fijngehakt

1 bol mozzarella, in kleine stukjes gescheurd

250 gram ricotta

800 gram artisjokharten (of 2 grote blikken), uitgelekt

1 eetlepel kappertjes

1 groene peper, in dunne ringetjes

Citroenzest

Zout & peper

Blokje Parmezaan, in dunne plakjes geschaafd

Plaattaart met artisjok en ricotta

Verwarm de oven voor op 205 graden.

Rol het bladerdeeg uit op een bakplaat en vouw de randen ongeveer 1,5 centimeter naar binnen.

Bestrijk de randen met het losgeklopte ei.

Neem er een mengkom bij en meng de stukjes mozzarella met de ricotta, de helft van de peterselie, wat er over is van het geklutste ei en een flinke snuf zout en peper.

Spreid dit mengsel uit over de plaattaart en schik er de artisjokharten bovenop. Verdeel er ook de kappertjes en de groene peper over. Zet gedurende 25 à 30 minuten in de oven. Zet daarna nog 2 minuten onder de grill.

Schaaf de Parmezaanse kaas, de citroenrasp en de rest van de peterselie over de taart en maak af met extra zwarte peper.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Culy.