Culy Homemade: low budget rode-linzensoep met kokos en koriander

Deze rode-linzensoep is niet alleen ontzettend vullend en voedzaam, maar ook nog eens érg vriendelijk voor je portemonnee. Want als je het een beetje goed speelt, kost een grote pan voor ruim vier personen ongeveer 10 euro in totaal. Inclusief knapperig brood om in te dippen!

Fijn is dat een groot deel waarschijnlijk al in je voorraadkast ligt. Heb je toevallig nog wat groenten als een aubergine of juist andere linzen dan rode in de kast? Gebruik die dan vooral. En vries de resterende kokosmelk in voor een volgende keer.

Dit heb je nodig:

250 gram rode linzen, afgespoeld (bijvoorbeeld van Valle del Sole)

1 ui

2 flinke tenen knoflook

1 eetlepel gemalen komijn (djinten)

1 theelepel (gerookte-)paprikapoeder

Snufje chilipeper

Optioneel: 1 theelepel kaneel

Optioneel: 1 theelepel gedroogde oregano

Stukje verse gember ter grootte van een duim

1 liter bouillon (kippen- of groentebouillon)

200 ml kokosmelk (1/2 blikje)

400 gram tomaten in blokjes (1 blikje)

Bosje koriander

1 citroen

Brood

Zure room naar smaak, los geroerd

Rode linzensoep maken

Snipper de ui en hak de knoflook fijn. Schil de gember met een lepeltje snijd in drie stukjes. Verwarm een flinke scheut olijfolie in een ruime pan (wij gebruikten een gietijzeren stoofpan) en fruit hierin de ui met de knoflook, specerijen en gember. Breng op smaak met peper en zout.

Voeg de linzen toe en bak kort mee. Voeg nu een derde van de bouillon toe en roer – net als bij risotto – totdat het vocht is opgenomen. Herhaal dit met nog een derde van de bouillon en voeg vervolgens de rest toe, samen met de tomatenblokjes en kokos. Breng op smaak met een beetje zout, zwarte peper en het sap van een halve citroen.

Breng de soep aan de kook en laat een half uur pruttelen op laag tot middelhoog vuur onder regelmatig roeren. Hak ondertussen de koriander fijn, snijd de resterende halve citroen in vier partjes en verwarm alvast je oven voor het brood.

Roer de helft van de koriander door de soep en breng indien nodig op smaak met zout en peper. Verwarm het brood zodat het lekker knapperig is en serveer de linzensoep met de zure room, de resterende koriander, citroenpartjes en het brood.

