Culy Homemade: taco’s met zalm en avocado-mangosalsa

Culy had zo’n zin in avocado-mangosalsa en dachten: waar zullen we die eens mee combineren? Het werd zalm. Toen kwamen de taco’s erbij. En toen de limoenmayonaise. Het werd een gerecht om je vingers bij af te likken.

Leg de biertjes maar vast koud: dit gerecht wil je eten samen met je vrienden, onder het genot van een ijskoud drankje!

De avocado-mangosalsa geeft ‘m een frisse smaak. Tip: zorg dat je de ingrediënten in mooie gelijke blokjes snijdt. Of wat men brunoise noemt. De limoenmayonaise maken we zelf, met de staafmixer. Zó eenvoudig en belachelijk snel, dat je je afvraagt waarom je nog kant-en-klare potten koopt.

Ready? Let’s cook.

Dit heb je nodig:

Voor de taco’s:

1 rijpe mango, in kleine blokjes

1 rijpe avocado, in kleine blokjes

1/2 rode paprika, in kleine blokjes

De helft van een grote rode ui, fijngesnipperd

2 limoenen (rasp en sap)

2 zalmfilets

8 kleine tortilla’s (gordita’s)

1 kropje baby romainesla

Klein bosje koriander, fijngehakt

1 kleine teen knoflook, gekneusd

Zout en peper

Olijfolie

Voor de limoenmayonaise:

180 ml neutrale olie

1 ei

1 theelepel mosterd

1 eetlepel azijn

Optioneel:

Hot sauce

Zo maak je deze taco’s met avocado-mangosalsa

Leg eerst de zalm in de marinade. Meng daarvoor het sap van een halve limoen met een eetlepel olijfolie, de gekneusde knoflook en peper en zout. Leg de zalm erin en zet 15 tot 30 minuten koud in de koelkast.

Maak dan de salsa. Meng de paprika, mango en avocado in een kom met de rode ui, het sap van een halve limoen, een eetlepel olijfolie en zout en peper.

Tijd voor de limoenmayonaise. Pak er een bakje met hoge randen bij (een maatbeker werkt perfect) en doe daarin de olie, het ei, de mosterd, azijn en het sap en de rasp van een halve limoen. Meng kort met de staafmixer en je zult zien dat je binnen een paar seconden al mayonaise hebt.

Warm de taco’s een voor een kort door in een koekenpan (of in de magnetron) en bak ondertussen de zalm in een koekenpan met een laagje olijfolie. Haal de zalm uit de pan, laat even rusten op een snijplank en trek ‘m dan in grove stukken uit elkaar met twee vorken.

Nu kun je de taco’s gaan opmaken. Leg in het midden van elke taco wat van de avocado-mangosalsa, een paar blaadjes sla (die scheur je zo van het kropje af), wat zalm en vervolgens nog een schepje salsa. Maak af met nog wat blaadjes koriander en een schepje van de limoenmayo.

Serveer de taco’s met wat partjes limoen en een flesje hot sauce, naar smaak.