Restjes van het kerstdiner over? Dit kun je er allemaal van maken

Een tafel vol hapjes of een heus 7-gangendiner: aan eten is zelden een gebrek tijdens de feestdagen. Sterker nog, vaak koop je een stuk meer dan je maag eigenlijk aan blijkt te kunnen. Wat doe je dan met de restjes van het kerstdiner? Opeten, natuurlijk! Want da’s niet alleen lekker, maar ook lekker duurzaam.

Hoe dan? Onze collega’s van Culy.nl geven je tips voor de restjes van het kerstdiner.

Dit kun je doen met de restjes van het kerstdiner

Aardappelpuree

Dat de ogen vaak groter zijn dan de maag, bewijzen restjes aardappelpuree als geen ander. Had je tóch geen volledige portie per persoon hoeven koken…

Gelukkig hoeft het niet zomaar in de kliko te belanden. Van restjes aardappelpuree kun je bijvoorbeeld vrij makkelijk aardappelkoekjes maken – en dat is nog leuk ook. Onze favoriet zijn aloo tikka, Indiase aardappelkoekjes met lekker veel kruiden.

Ook aardappelkroketjes zijn een leuke optie. Vooral voor de kinderen! Zorg ervoor dat je aardappelpuree goed koud én genoeg op smaak is, zodat je meteen kunt beginnen. Rol kroketjes van de puree en haal die eerst door een geklutst ei en vervolgens door een bord paneermeel. Frituur ze een paar minuten in hete olie.

Een wat chiquere variant hierop zijn pommes dauphine, de Franse aardappelsoesjes.

Biefstuk (en ander vlees)

Ga je gourmetten op Derde Kerstdag? Dan kun je daar natuurlijk perfect je restjes porchetta, varkenshaas of (herten)biefstuk voor gebruiken.

Je kunt deze restjes van je kerstdiner echter ook op andere manieren opmaken. Biefstuk werkt bijvoorbeeld perfect in noodles en andere roerbakgerechten. Wat dacht je van Kantonese noodles met stukjes biefstuk of snelle noodles met broccoli en biefstukreepjes? Superlekker en heel snel klaar – fijn voor wie na Kerst wel weer even klaar is met koken.

Kip zou je ook kunnen verwerken in een klassieke Engelse chicken pie. Vol van smaak, romig, met veel groenten en malse kip: goed comfortfood voor in de koude kerstvakantie.

Stoofpeertjes

Van de restjes stoofpeertjes van het kerstdiner kun je meteen de volgende morgen al genieten: eet ze bijvoorbeeld met havermoutcrumble en yoghurt. Ze zijn ook lekker bij andere warme ontbijtjes, zoals een klassieke havermoutpap met lekker veel kaneel.

Stoofpeertjes kun je ook verwerken in een winterse salade. Combineer ze dan bijvoorbeeld met veldsla, hazelnoten en wat gekaramaliseerde appel. Of met halloumi en parmaham, zoals in dit recept.

Een halve fles wijn

Tijdens het kerstdiner worden de wijnglazen vaak en rijkelijk bijgeschonken. Een ‘restje wijn’ bestaat natuurlijk eigenlijk niet – die drink je gewoon de dag erna bij het diner. Maar je kunt er ook andere dingen mee doen!

Witte wijn is bijvoorbeeld een vast onderdeel van een klassieke risotto. Eén van onze favorieten: deze risotto met aardpeer en krokante ham.

Rode wijn doet het erg goed in stoofpotjes. Bak een gesnipperde ui en knoflook in wat olie en voeg daar rundvlees aan toe. Bak een paar minuten en voeg dan een flinke scheut rode wijn, wat runderbouillon, 3 laurierblaadjes, verse rozemarijnnaalden en wintergroenten (zoals pastinaak, wortel en paddenstoelen) toe. Laat pruttelen tot de groenten gaar zijn en serveer met aardappelpuree. Vergeet de laurierblaadjes er niet uit te vissen!

Jus

Nog flink wat zelfgemaakte jus over? Die kun je de volgende dag prima opnieuw opwarmen. Dan kun je hem natuurlijk over vlees of een goeie stamppot schenken, maar er zijn ook originelere ideeën.

Misschien heb je weleens van poutine gehoord: een Canadees gerecht van friet met cheese curds (stukjes kaaswrongel, maar verse kaas werkt ook) en een schep jus. Klinkt gek, maar nu je die jus toch over hebt, kun je het net zo goed proberen.