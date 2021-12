Nog een toetje nodig voor Sinterklaasavond? Deze pepernoten cheesecake is perfect

Ben jij nog dringend op zoek naar een toetje voor Sinterklaas, zoek dan niet verder! Als je zelf een beetje handig bent in de keuken, is dit recept voor een pepernoten cheesecake namelijk perfect. Loopt het water ook al in jouw mond?

Voor je kunt beginnen met kokkerellen, moet je natuurlijk eerst kijken of je alle ingrediënten en benodigdheden wel in huis hebt. Een lijstje van alles wat je nodig hebt voor deze heerlijke pepernoten cheesecake vind je hieronder.

Benodigdheden pepernoten cheesecake

– Springvorm (24 cm)

– Extra pepernoten ter garnering (smaak naar keuze)

– Bakpapier

– Spatel

Ingrediënten

– 250 gram pepernoten (je mag zelf kiezen welke soort)

– 125 gram ongezouten roomboter

– 400 gram roomkaas

– 200 ml slagroom

– 150 gram kristalsuiker

– 150 gram witte chocolade

Bereidingswijze

1. Om te beginnen bekleed je de bodem van de springvorm met een laagje bakpapier. Wel zo handig dat je pepernoten cheesecake straks ook weer uit de vorm komt. Smelt vervolgens de roomboter en hak tegelijkertijd de pepernoten grof fijn in de keukenmachine. Meng de boter met de nootjes in de springvorm en druk dit aan met behulp van een lepel – dit is de bodem voor je pepernoten cheesecake. Laat het mengsel hard worden in de koelkast. Dat duurt ongeveer een kwartier.

2. Breek de witte chocolade in stukken en doe deze in een hittebestendige kom. Smelt de chocolade au bain-marie boven een kom heet water. Klop de slagroom met de suiker tot een stijf geheel en roer de roomkaas los met een spatel. Meng de gesmolten chocolade door het romige mengsel en giet dit bovenop de bodem in de springvorm. Als je de chocolade wilt mengen met het slagroom mengsel is het belangrijk dat je het een beetje laat afkoelen. Anders mengt het geheel niet goed. Strijk het mengsel glad met behulp van de spatel.

3. Laat de pepernoten cheesecake vier uur lang opstijven in de koelkast. Yes, deze cheesecake hoeft niet in de oven. Een nacht is beter, maar zo lang kunnen jullie waarschijnlijk niet wachten met proeven. Doe tenslotte nog wat pepernootjes over de taart als versiering.