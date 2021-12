Culy Homemade: gebakken camembert met ‘nduja (heerlijk bij de borrel)

Originele borrelhappen bedenken: ook wij vinden ‘t nog wel eens een uitdaging. Gelukkig heb je met deze gebakken camembert met ‘nduja zo’n recept achter de hand dat ál-tijd goed is. Lees: amper werk maar toch origineel én een crowd pleaser. Da’s exact hoe lekkers bij de borrel hoort te zijn.

‘Nduja is een pikante smeerbare worst gemaakt van varkensvlees en zongerijpte rode pepers. Wij zien ‘m de laatste tijd vooral voorbijkomen op de pizza, maar je kunt om ook heel makkelijk verwerken in pastasauzen of er bijvoorbeeld eitjes in bakken. Of gewoon lekker in deze gebakken camembert verstoppen natuurlijk.

Wij kochten die van ons bij Novitalia Appetito in Amsterdam, maar ook bij andere Italiaanse speciaalzaken is de kans groot dat je ‘t er aantreft, of online. Kun je ‘t echt niet vinden? Gebruik dan chorizo als alternatief, en snijd die in zo’n fijn mogelijke stukjes.

Dit heb je nodig:

250 gram camembert

2 eetlepels ‘nduja

1 ciabattabrood

2 teentjes knoflook

Zout

Olijfolie

Paar blaadjes verse tijm

Gebakken camembert met ‘nduja uit de oven

Verwarm je oven voor op 180 graden.

Haal de camembert uit de houten verpakking en snijd een cirkeltje uit in het midden van de kaas. Vul dit op met de ‘nduja en zet het uitgesneden ‘dekseltje’ er weer op. Stop de camembert opnieuw in het houten bakje.

Snijd de ciabatta in reepjes (hiermee ga je dippen) en doe ze in een mengkom. Rasp de knoflook erover en geef het geheel een flinke scheut olijfolie en een snuf zout. Schep dit met je handen goed door elkaar, zodat de smaken zich goed gaan verspreiden.

Bekleed een bakplaat met bakpapier en schik de camembert in het midden. Leg de reepjes ciabatta errond en bak gedurende 15 minuten. Maak af met een paar blaadjes verse tijm en serveer de gebakken camembert onmiddellijk