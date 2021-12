Culy Homemade: polenta parmigiana (gegrilde polenta met parmezaan)

Wanneer je polenta in de oven grillt en bedekt met twee lagen parmezaan, tomatensaus en mozzarella, krijg je heerlijke polenta parmigiana. Superlekker en weer ‘ns wat anders dan je doorsnee pasta of stamppotje.

Let wel: de polenta moet even een nachtje opstijven in de koelkast, om uit te harden. Even vooruit plannen is dus de boodschap, maar verder is er he-le-maal niks aan.

Dit heb je nodig:

250 gram grove polenta

1 bouillonblokje

1 ei, geklutst met een scheutje water

Paneermeel

Blok Parmezaanse kaas

200 gram peperoncino pastasaus

1 bol mozzarella, in kleine stukjes gescheurd

Verse basilicum

Chilivlokken

Zout & peper

Polenta parmigiana

Kook de polenta volgens de verpakking. De kooktijd is afhankelijk van het soort polenta dat je hebt, maar in principe kun je alle soorten voor dit recept gebruiken. Roer er een bouillonblokje door, proef en breng op smaak met zout en peper.

Bestrijk een ovenbestendig bord of schaal met olijfolie en stort de polenta daarop uit. Strijk uit met een spatel en laat volledig afkoelen. Zet een nachtje in de koelkast.

Haal de volgende dag uit de koelkast en bestrijk de bovenkant met het eimengsel en vervolgens met het paneermeel en een laag parmezaan. Verwarm de oven voor op de grillstand.

Schuif de polenta drie minuten onder de grill zodat ‘ie nog wat harder wordt. Gebruik ovenwanten om ‘m daarna uit de oven te halen en bestrijk de bovenkant met de pastasaus en de mozzarella.

Zet nog eens een paar minuten onder de grill, tot de kaas begint te smelten.

Haal uit de oven en rasp er extra parmezaan, verse basilicum, peper en chilivlokken over. Snijd in punten om te serveren.