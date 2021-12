Culy Homemade: gruwelijk lekkere kimchi tosti

Wat het probleem ook is, tosti’s zijn altijd de oplossing. Daarom rijken we je met liefde een tosti-recept aan dat zó op je lijstje favorieten kan. Voor op baaldagen, voor een katerontbijt of gewoon omdat je er zo’n ontzettende trek in hebt: kimchi tosti to the rescue!

Het geheim van deze kimchi tosti zit ‘m trouwens in de knoflookboter waarmee je de buitenkant insmeert. Die maak je eenvoudig zelf, samen met wat sesamzaadjes. Toen wij deze tosti voor het eerst proefden, konden we wel huilen van geluk.

Dit heb je nodig:

1 eetlepel gezouten boter, op kamertemperatuur

1/2 teentje knoflook, geraspt

1/2 eetlepel sesamzaadjes

1/2 eetlepel gochujang (Koreaanse chilipasta)

4 dikke snedes (zuurdesem)brood

100 gram kimchi

Handje verse basilicum

125 gram van je favoriete tosti-kaas

Verse bieslook

Snuf grof zeezout

Kimchi tosti om van te watertanden

Mix de boter, de sesamzaadjes en de knoflook in een kleine mengkom.

Smeer dit mengsel op één kant van elke snede brood. Smeer op de andere kant een beetje van de gochujang en beleg het brood met kaas, kimchi en basilicum. Schik er de andere sneetjes brood op met de boter naar de buitenkant.

Bak de kimchi tosti’s in een laagje boter in de koekenpan, tot ze mooi goudbruin zijn. Werk af met de verse bieslook en een snuf grof zeezout.