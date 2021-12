Culy Homemade: dubbel gebakken zoete aardappels à la Momofuku

Deze dubbel gebakken zoete aardappels zijn zó lekker, dat ze het verdienen om met veel mensen gedeeld te worden. Aan het kerstdiner bijvoorbeeld, want ze zijn ook nog eens het ideale bijgerecht. Zoet, kleverig, pittig en krokant: maak dit, je zal er geen spijt van krijgen.

Ook uw Culy-redacteuren staan weleens in de supermarkt met een plan, om daar vervolgens ter plekke van te moeten afwijken. Dat plan was: een lekker bijgerecht met pompoen maken voor onze kerstrecepten van dit jaar. Maar juist op dat moment was er in geen velden of wegen een pompoen te bekennen. We namen dus maar een zak zoete aardappels mee. Want hadden we niet ergens een fantastisch recept gezien van Momofuku…?

Ja dus: de chefs van het beroemde restaurant van David Chang deelden online een recept voor hun dubbel gebakken zoete aardappels. Wij bewerkten het speciaal voor alle Culy-lezers. En let maar eens op: wie taalt er hierna nog naar pompoen?

Dit heb je nodig:

1 kilo zoete aardappels van gelijke grootte

120 ml ahornsiroop (maple syrup)

60 ml sojasaus (bijv. Tomasu)

2 eetlepels crispy chili-olie (gekocht of zelfgemaakt)

30 gram panko

1 eetlepel ongezouten boter

1 theelepel furikake (optioneel)

Zout & peper

Dubbel gebakken zoete aardappels à la Momofuku

Verwarm de oven voor op 175 graden. Leg de zoete aardappels op een bakplaat en rooster ze ongeveer een uur in de oven, tot je ze met een ovenhandschoen een beetje fijn kunt knijpen. Haal ze uit de oven.

Verhoog de oventemperatuur naar 220 graden.

Meng in een kom de ahornsiroop met de sojasaus en de crispy chili-olie. Zet even opzij.

Halveer de aardappels met een mes, en breek elke helft met je handen in ongeveer twee of drie grove stukken (afhankelijk van de grootte van de aardappels).

Dompel de zoete aardappels onder in het ahornsiroop-mengsel en zorg dat ze volledig bedekt zijn. Leg ze op een met bakpapier beklede bakplaat. Bestrooi met zout en bak nog 20 tot 25 minuten in de voorverwarmde oven.

Smelt ondertussen de boter in een koekenpan op medium vuur. Voeg de panko toe met een snuf zout en laat onder voortdurend roeren in zo’n 3 tot 5 minuten goudbruin worden.

Haal de dubbel gebakken zoete aardappels uit de oven en leg ze op een schaal. Bestrooi met de krokante panko en eventueel nog met een snuf furikake.