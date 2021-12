Culy Homemade: crispy gefrituurde pompoenringen

Toen we dit recept voor crispy gefrituurde pompoenringen tegenkwamen, liep het water ons in de mond. Deze snack is te vergelijken met de befaamde gefrituurde uienringen, maar dan dus met flespompoen. Lekker met een biertje!

En dat zeggen we niet zomaar: ook in het beslag voor deze pompoenringen gaat bier. Neem daarvoor een licht bier; wij gebruikten Vedett extra blond.

Je hebt voor dit recept alleen de onderkant van de flespompoen nodig, omdat je die in ringen kunt snijden.

Dit heb je nodig:

1/2 flespompoen (het onderste deel)

Arachideolie, om in te frituren

120 ml koud bier (gebruik een lichte soort)

90 gram bloem + een beetje extra

1/2 theelepels baking soda

1 theelepel uienpoeder

1/2 theelepel knoflookpoeder

1 theelepel zout

Grof zeezout voor de garnering, bij voorkeur Maldon

1 takje rozemarijn

Zo maak je de pompoenringen

Om er zeker van te zijn dat het beslag goed blijft plakken, schillen we de pompoen eerst. Dat gaat gelukkig best makkelijk bij een flespompoen: gebruik gewoon een dunschiller.

Snijd het onderste gedeelte van de pompoen in ringen van ongeveer een halve centimeter breed. Verwijder de pitjes die je tegenkomt. De hals van de pompoen houd je over.

Meng voor het beslag de bloem met de baking soda, zout, uienpoeder en knoflookpoeder. Gewoon even met een garde. Klop er daarna het kopje koude bier doorheen. Je ziet dat het lekker gaat schuimen en borrelen en dat maakt het beslag straks zo lekker knapperig.

Laat het frituren beginnen…

Verhit de olie tot ongeveer 160 graden (gebruik een kookthermometer, als je die hebt). Om te testen of de olie goed heet is, kun je er ook een stukje brood in gooien. Als dat er knapperig uit komt, zit je goed.

Haal de pompoen eerst door het beetje extra bloem en daarna door het beslag. Leg het voorzichtig in de hete olie en frituur de pompoenringen per kant ongeveer anderhalve minuut, tot ze goudbruin zijn.

Tip: je kunt ze heel makkelijk omkeren met eetstokjes. Laat de pompoen daarna goed uitlekken op keukenpapier.

Als alle pompoen klaar is, frituur je het takje rozemarijn nog even een minuutje. De knapperige blaadjes strooi je daarna, samen met wat grof zeezout, over de ringen. Serveer de gefrituurde pompoenringen met wat aioli of hot sauce.