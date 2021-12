Culy Homemade: broodje spicy pulled zalm met venkelsalade

Zeggen wij ‘pulled zalm’, dan denk je vast dat je daarvoor uren aan het roosteren bent. Niks is minder waar: binnen 25 minuten heb jij het meest verrukkelijke stukje vis op tafel staan dat je in lange tijd hebt gegeten. Pulled zalm: in de oven geroosterd met Sriracha, limoen en knoflook, uit elkaar getrokken en op een broodje met een crispy venkelsalade met spinazie.

Neem dát maar eens mee in jouw lunchbox, je stijgt direct in ranking bij je collega’s.

Pullen oftewel uit elkaar trekken

Pullen is een bereidingstechniek waarbij je vlees, vis, groente of graan rustig gaar laat worden met allerhande kruiden, specerijen en een – soort barbecue-achtige– saus. Vervolgens trek je ‘t met twee vorken – of schone handen – uit elkaar, waardoor je een soort smeuïge draadjesvleesstructuur krijgt met een dikke, smaakvolle saus erbij. Belachelijk lekker.

Het is ooit begonnen met varken- en rundvlees, maar inmiddels pullen we van alles: van haver tot kip en van jackfruit tot vis. Het grote voordeel van vis en groente is dat ze vliegensvlug klaar zijn om uit elkaar getrokken en opgepeuzeld te worden.

Dit heb je nodig:

Voor de pulled zalm:

Ongeveer 350 gram zalm

3 eetlepels Sriracha

Sap van 1/2 limoen

2 teentjes knoflook, uitgeperst

1/2 eetlepel cajunkruiden

1/2 eetlepel komijn

Zout naar smaak

Voor de venkelsalade:

50 gram verse spinazie

1 venkel, in dunne plakjes gesneden

1 theelepel dragon

Sap van 1/2 limoen

Olijfolie (of een lekkere avocado- of walnootolie)

Peper en zout

Voor het broodje:

3 of 4 broodjes naar keuze

Mayonaise naar smaak

Broodje spicy pulled zalm met venkelsalade

Verwarm de oven voor op 180 graden.

Leg de zalm in een ovenschaal met het vel naar beneden. Meng de rest van de ingrediënten voor de zalm in een bakje en smeer deze vervolgens over de huid van de zalm. Gebruik een kwastje zodat de zalm in ieder hoekje en gaatje is bedekt. Als je wilt kun je ‘m nog even laten marineren, maar dat is geen must.

Zet de zalm in de oven voor ongeveer 25 minuten, afhankelijk van de grootte van het stuk zalm.

Begin ondertussen aan de salade: roerbak heel kort de spinazie in een droge koekenpan, totdat hij voor de helft is geslonken. Meng ‘m nu met de rest van de ingrediënten voor de salade. Breng op smaak met peper en zout en zet weg tot gebruik.

Bak indien nodig de broodjes af. Haal de zalm uit de oven en laat even afkoelen. Trek met een vork de zalm uit elkaar en meng met de saus die nog in de ovenschaal zit.

Vul de broodjes met de salade en de zalm. Maak eventueel af met extra Srirachasaus en mayonaise.