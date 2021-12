Culy Homemade: Banh Xeo (knapperige Vietnamese pannenkoek met garnalen)

Bestel jij in Vietnamese restaurants ook altijd de Vietnamese pannenkoek (Banh Xeo)? Dan ga je heel blij worden van dit recept. Het is namelijk helemaal niet zo moeilijk om deze knapperige pannenkoekjes met kurkuma zélf te maken. En lekker dat ze zijn!

Een Vietnamese pannenkoek wordt gemaakt met rijstmeel, kurkuma (vandaar die kleur) en kokosmelk. Dat maakt ‘m zo licht en knapperig. Op de pannenkoekjes gaan meestal taugé, bosui, garnalen en soms ook wat kleine stukjes buikspek of varkensgehakt.

Het eten van Banh Xeo is echt een feestje: je scheurt (of snijdt) de pannenkoek in stukken en wikkelt die in knapperige sla met verse kruiden en groenten. En dan maar dippen in de nuoc cham-saus. Zó lekker!

Dit heb je nodig:

100 gram rijstmeel (check eventueel het schap voor glutenvrij)

100 ml water

100 ml kokosmelk

1 theelepel gemalen kurkuma

1 theelepel zout

1 bosui, in ringetjes

100 gram gepelde en gekookte garnalen

50 gram taugé

2 kropjes little gem, gewassen en losgehaald

1 komkommer, in repen

Verse koriander, fijngehakt

Verse munt, fijngehakt

Zonnebloemolie

Voor de ingelegde wortel:

150 gram wortel, julienne gesneden

1 theelepel zout

1 theelepel suiker

Voor de nuoc cham (Vietnamese dipsaus):

1 knoflookteen, fijngesneden

1/2 rawit pepertje, in dunne ringetjes

1 eetlepel limoensap

1 eetlepel lichtbruine basterdsuiker

50 ml vissaus

50 ml rijstazijn

25 ml water

Banh Xeo: het recept

Meng voor de ingelegde wortel alle ingrediënten in een afgesloten bakje. Goed schudden en opzij zetten.

Roer alle ingrediënten voor de nuoc cham door elkaar.

Maak het beslag voor de Vietnamese pannenkoeken: roer eerst het rijstmeel, kurkuma en het water door elkaar in een ruime kom. Giet de kokosmelk erbij en voeg zout en wat lente-ui toe. Roer door elkaar tot je een glad pannenkoekenbeslag hebt. Is het te dik? Voeg dan nog een klein beetje kokosmelk of water toe.

Laat een wok met daarin 1 eetlepel zonnebloemolie goed heet worden. Schep dan een vierde deel van het beslag in de wok en beweeg de wok rond om het beslag gelijkmatig te verdelen. Leg drie garnalen op het beslag, samen met een handje taugé.

Als je merkt dat de Vietnamese pannenkoek aan de onderkant mooi krokant en goudbruin wordt, kun je de pannenkoek dichtvouwen met een spatel. Laat nog eventjes bakken, tot de binnenkant gaar is. Schep de Banh Xeo daarna uit de wok en laat even uitlekken op wat keukenpapier. Herhaal dit tot je vier knapperige pannenkoekjes hebt.

Zet de ingelegde wortel, komkommer, verse kruiden, sla en nuoc cham klaar in kommetjes. Scheur of snijd de Vietnamese pannenkoek in stukken.

Wikkel steeds een stuk Banh Xeo in een blaadje sla met de kruiden, komkommer en wortel en doop in de nuoc cham-saus.