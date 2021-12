Culy Homemade: appelbeignets met amaretto

Dit recept voor appelbeignets met amaretto is geïnspireerd op een recept voor Italiaanse appelbeignets, frittelle di mele genaamd. Kijk, dat klinkt toch leuk? De rum vervangen we door amaretto, ook voegen we een snuf kaneel en wat geraspte citroenschil toe. Een snufje zout maakt je zoete beignets nóg lekkerder, let maar op.

Het basisrecept voor deze (Italiaanse) appelbeignets haalden we uit De Zilveren Lepel: Quick & Easy. Ze hebben een wat dunner deegjasje dan de traditionele appelbeignets, wat ze ook wat lichter maakt. Wil je toch liever en klassieke appelbeignets op tafel zetten, gebruik dan liever het klassieke recept van Culy.

Deze appelbeignets met amaretto zijn ook heel lekker als je er meteen na het bakken kaneelsuiker overheen strooit in plaats van poedersuiker.

Dit heb je nodig:

4 appels (bijvoorbeeld Goudreinetten of andere zoetzure appels)

30 ml amaretto

Geraspte schil van 1/2 citroen

150 gram bloem

1 theelepel bakpoeder

2 eetlepels fijne kristalsuiker

Snufje zout

1 ei

250 ml volle melk

1 theelepel vanille-extract

1 theelepel kaneel

Poedersuiker

Appelbeignets met amaretto

Maak eerst het beslag. Zeef de bloem en het bakpoeder boven een kom en meng met de suiker en een snuf zout. Klop in een andere kom het ei los met de melk en het vanille-extract. Meng dit rustig door de bloem tot je een glad beignetbeslag overhoudt.

Schil de appels, verwijder de klokhuizen met een appelboor en snijd ze in vier plakken. Leg ze op een schaal. Bestrooi ze met de kaneel en druppel de amaretto eroverheen. Verdeel ook de citroenrasp over de appels.

Zet ramen en deuren open en zorg dat het wasrek met schone was uit de kamer is, want we gaan frituren. Verhit daarvoor een ruime hoeveelheid olie in een pan op het fornuis of een frituurpan. Je wil dat de olie 180 graden aantikt.

Test of de olie heet genoeg is door er een beetje beslag in te druppelen; dat moet er in enkele seconden mooi bruin uitkomen.

Dompel de schijfjes appel onder in het beslag zodat ze helemaal bedekt zijn. Leg ze voorzichtig in de hete olie en frituur ze in 2 minuten per kant goudbruin.

Laat de appelbeignets daarna even uitlekken op een stapeltje keukenpapier. Bestrooi ze met véél poedersuiker.

Wil je ze later eten? Warm ze even op in een oven op 160 graden.