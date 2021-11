Wat eten we met Sinterklaas? 7 x culinaire inspiratie

Er zijn nog zekerheden in het leven! Want ondanks alle veranderingen in de wereld, blijft sinterklaasavond een belangrijke traditie. Uiteraard hoort daar lekker eten bij.

Weet je niet wat je dit jaar op tafel wil zetten? Wij bieden inspiratie.

7 x culinaire inspiratie voor op sinterklaasavond

1. Gourmet

Een gourmetstel op je keukentafel heeft meteen iets heel feestelijk. Klik hier voor onze favoriete tips en producten om te gourmetten en klik hier voor de beste tips & tricks voor vegetarisch gourmetten. Maak je ook de sausjes zelf? Dit zijn de lekkerste gourmet sauzen om zelf te maken.

2. Kaasfondue

Als er één avond is die zich uitstekend leent voor kaasfondue, dan is het wel sinterklaasavond. Kaasfondue eten kan ontzettend feestelijk zijn, maar ook een ongelofelijke ramp. Het geheim zit ‘m in de juiste kazen, een portie geduld, een geschikte pan, lekker brood en lekkere wijnspijs-combo’s.



> Je leest er hier alles over: Kaasfondue: tips & tricks om het écht lekker te maken

3. Stamppot

Deze stamppot met boerenkool en bacon is er eentje voor de hele familie. Hiermee stem je iedereen blij.

Het recept: Culy Homemade: stamppot met witte kool, boerenkool en bacon

4. Tapas

Spaanse tapas zijn een ode aan het geboorteland van de Sint. Vul je tafel met lekkere Spaanse kazen, met een perfecte Spaanse tortilla, met albondigas (Spaanse gehaktballetjes), met pulpo alla Gallega (Spaanse octopus) en met patatas bravas.

5. Snert

Is er iets wat meer ‘winter’ schreeuwt dan een kom dampende erwtensoep? Snert, of traditionele erwtensoep, is één al gezelligheid, al helemaal op sinterklaasavond.



Het recept: Tijd voor snert: zo maak je traditionele erwtensoep

6. Gehaktballetjes in bier

Deze gehaktballetjes zijn het ideale hapje wanneer je de pepernoten beu bent. Steek er vrolijke cocktailprikkertjes in voor extra feestelijkheid.

Het recept: gehaktballetjes in bier (voor sinterklaasavond)

7. Hartige banketstaaf (of banketletter!) met spicy worst

Deze hartige banketstaaf maak je in een handomdraai, met een hartige vulling van spicy worst. Net één groot saucijzenbroodje, om samen te delen.

Het recept: hartige banketstaaf (of banketletter!) met spicy worst