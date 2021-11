De Sint is in het land! Dit zijn de lekkerste recepten met kruidnoten

Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan… Als je kids hebt (of gewoon een grote Sint-fan bent), dan heb je ongetwijfeld gezien hoe de goedheiligman weer voet aan wal zette in ons kikkerlandje. Dat betekent: tijd voor kruidnoten! Die kun je natuurlijk rechtstreeks uit de zak eten, maar je kunt er ook wat meer mee uitpakken – en dat doen wij nou eenmaal graag. Daarom: een lijstje met de lekkerste recepten met kruidnoten.

Nog geen kruidnoten in huis? Die kun je natuurlijk ook zelf maken! Ga voor de traditionele kruidnoten óf bak bijvoorbeeld deze ferrero rocher-kruidnoten, gezonde vegan kruidnoten of zelfs kruidnoten met bacon.

De lekkerste recepten met kruidnoten

Sinterklaastosti met chocoladekruidnoten en banaan

‘Als we speculaas op brood doen, moet dat toch ook met kruidnoten kunnen?’ dacht Culy’s Nancy. En zo geschiedde. Het eindresultaat: een overheerlijke Sintertosti met ricotta, honing, plakjes banaan en een handje chocoladekruidnoten.

Misschien goed om dit pas op 5 december aan je kids te serveren, anders willen ze de komende weken niks anders meer…

> Naar het recept: Culy Homemade: Sinterklaastosti met chocolade kruidnoten, banaan & ricotta

Kruidnoten-parfait

Klinkt chic, hè? En toch is het zó ontzettend makkelijk. Je maakt simpelweg laagjes van stoofpeertjes, mascaponecrème en kruidnoten. Doe je dat een beetje netjes, dan is het een feestje voor het oog (en de tong, maar die is minder kieskeurig).

Natuurlijk is dit toetje het lekkerst met zelfgemaakte stoofpeertjes, maar dan duurt de voorbereiding natuurlijk iets langer. Desalniettemin leuk als je je een beetje meer wilt uitsloven!

Het recept: Culy Homemade: makkelijke pepernoten parfait voor Sinterklaas

Truffelkruidnoten met matcha en witte chocolade

Fan van matcha latte? Dan moet je deze matcha-kruidnoten eens proberen! En da’s hartstikke simpel: gewoon een kwestie van kruidnoten dippen in witte chocolade en bestrooien met matchapoeder.

Wat kan het leven toch mooi zijn.

Het recept: Culy Homemade: truffel kruidnoten met matcha en witte chocolade

Arretjescake met kruidnoten

Dat kruidnoten en chocolade een gouden combinatie zijn, weten we inmiddels. Dat zien we niet alleen terug in de verslavende chocoladekruidnoten uit de supermarkt, maar ook in deze arretjescake. Het zal je dan ook niet verbazen dat dit een van onze favoriete recepten met kruidnoten is.

Fun fact: arretjescake is een typisch Nederlands recept dat oorspronkelijk uit een promotieboekje van Nederlandsche Oliefabrieken Calvé-Delft komt. Het stripfiguurtje dat door hen werd gebruikt om de producten te promoten (zoiets als Appie’s hamsters) heette Arretje Nof. Vandaar de naam!

Het recept: Arretjescake met kruidnoten

Milkshake met kruidnoten

De chocolademilkshake is allang favoriet, maar in de herfst maken we daar graag een variatie op: een milkshake met truffelkruidnoten! Dé perfecte snack voor tijdens het Sinterklaasjournaal, als je het ons vraagt.

Extra fijn: je hebt maar drie ingrediënten nodig, die je waarschijnlijk al in huis hebt. (En als je nog geen truffelkruidnoten op voorraad hebt, ga die dan als de wiederweerga halen.)

Het recept: Culy Homemade: herfstige milkshake met kruidnoten

Sinaasappelcheesecake met kruidnoten (in een glaasje)

„Dit is een perfect dessert om voor Sinterklaasavond te maken. De bodem is gemaakt van pepernoten, met daarop een heerlijk romig sinaasappel-cheesecake-mengsel. De cheesecake hoeft niet gebakken te worden en daardoor is dit Sinterklaasdessert supersnel klaar”, aldus Rutger van den Broek. En daar hebben we eigenlijk niets meer aan toe te voegen.

Het recept: Sinaasappelcheesecake in een glaasje (met pepernoten!)