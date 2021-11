Pure chocolademelk van je zoveelste chocoladeletter

Je hebt er deze week vast eentje in je schoen gevonden: een chocoladeletter. Lekker, maar ze blijven vaak zo lang in de kast liggen. Zonde! Haal ‘m eruit en maak de allerlekkerste homemade pure chocolademelk.

Zelf pure chocolademelk maken is heel easy. Je hebt alleen pure chocolade, melk en cacaopoeder nodig. Een perfect project om die chocoladeletters mee op te maken dus. En het wordt natuurlijk extra lekker met een dot slagroom en mini marshmallows.

Dank u, Sinterklaasje!

Zo maak je pure chocolademelk

Leg alle ingrediënten klaar en pak er een steelpannetje bij. Je hebt nodig:

1/2 (pure) chocoladeletter

300 ml melk (mager, vol, amandelmelk, wat je wil!)

1 eetlepel cacao

Optioneel: slagroom

Optioneel: mini marshmallows

1. Dit is de basis: de chocoladeletter, melk en cacao.

2. Snijd de chocoladeletter in fijne stukjes. Verwarm de melk in een pannetje op laag vuur. Zodra deze warm is (niet laten koken!), voeg je de chocolade en cacao toe. Goed doorroeren en eventjes doorwarmen.

3. Giet de pure chocolademelk in je mooiste kopje en garneer eventueel met lobbig geklopte slagroom en mini marshmallows.